V Beskydech sněžilo, sníh ale nevydrží

Ostrava - V Beskydech v noci na dnešek sněžilo, jde o první sněhovou pokrývku nadcházející zimní sezony v regionu. Na nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd, Lysé hoře, je deset centimetrů sněhu. ČTK to dnes řekl Petr Drobek z Regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sníh napadl z noci na dnešek, tedy na svátek svatého Martina, který bývá tradičně spojován s prvním sněhem.

"Samozřejmě sněžilo i o trochu níž, na těch kamerách je to vidět. Hranice byla tak okolo 700 až 800 metrů nad mořem," uvedl Drobek. Nejvíc sněhu podle něj zřejmě napadlo právě na Lysé hoře, přezdívané královna Moravskoslezských Beskyd.

Podle Drobka ale určitě nelze očekávat, že by sníh vydržel. Kromě oteplení na to bude mít vliv i déšť. Přestože okolo 10:00 bylo na Lysé hoře kolem minus dvou stupňů Celsia, ještě během dne teploty stoupnou nad bod mrazu. V úterý by se navíc mělo dále oteplovat a lze očekávat také déšť. Na Lysé hoře sníh bývá i mnohem dříve, první sníh tam může napadnout už v říjnu a dokonce i v září. Nyní je tam ale vyšší sněhová pokrývka než například na nejvyšší české hoře Sněžce, kde podle Drobka dosahovala tří centimetrů.