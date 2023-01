V Berouně úzce spolupracují s developery

V loňském roce berounskému zastupitelstvu podařilo schválit zásady spolupráce s developery. Za to, že v Berouně budou stavět, městu dobrovolně finančně přispívají na rozvoj infrastruktury nebo mu pomáhají při budování komunikací, říká starostka Berouna Soňa Chalupová (ODS). Město se také podle ní snaží domlouvat s developery tak, aby "ty větší plochy, které zastavují. zastavovali pokud možno lidsky".

"Podle stále platného územního plánu, který byl schválen v roce 2017, ještě existují v Berouně rozvojové plochy. Vzhledem k tomu, že je to platný územní plán, tak se s tím těžko anebo velmi těžko dá něco dělat. Snažíme se aspoň tu výstavbu etapizovat, aby prostě najednou, tak jak všichni straší, přibyde tady 6000 lidí. No, nepřibyde. Přibydou byty přibydou domy, ale že by najednou přibylo 6000 lidí, to prostě ne, " uvedla Chalupová.