V Berouně uhynul medvěd Matěj, z trojice televizních medvědů zbyl jen Kuba

Beroun - V Berouně uhynul medvěd Matěj, z původní trojice medvědů známých z populárního večerníčku Méďové tak zbyl jen Kuba. Matějovi bylo 23 let a v posledních dnech mu nebylo dobře. Ošetřovatelka ho našla dnes ráno bez známek života. Nejpravděpodobnější příčinou bylo selhání některého z orgánů, řekla ČTK mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Už v roce 2016 uhynul nejslabší z medvědích sourozenců Vojta.

"Matěj se v posledních několika dnech necítil dobře, jeho zdravotní stav byl průběžně konzultován jak s ošetřujícím veterinářem, tak s odborníky z plzeňské zoo, kde mají s chovem medvěda hnědého bohaté zkušenosti," uvedla Soukupová. Zvíře podle ní prohlédla i veterinářka, která se stará o medvědy na hradě Točník. "Celkové vyšetření, které by dokázalo určit hlavní příčinu jeho potíží, se mělo uskutečnit právě dnes. V pondělí se Matějův stav mírně zlepšil, prošel se po výběhu, vykoupal v bazénku a okolo jedenácté hodiny ulehl do své ložnice. Bylo to úplně naposledy," dodala mluvčí.

Na smutnou zprávu již reagoval režisér Václav Chaloupek, který kdysi medvědí trojici uvedl na televizní obrazovku. "Dnes v noci se vydal na poslední medvědí procházku medvěd Matěj v Berouně. Třináctého ledna mu bylo 23 let a já s ním a jeho bráchy prožil nezapomenutelný necelý rok," napsal Chaloupek na facebooku.

Beroun tak má už jen jednoho medvěda Kubu a podle Soukupové si nyní všichni moc přejí, aby byl zdravý. Poukázala na to, že berounští medvědi jsou už několikátou generací, která vznikla příbuzenským křížením a všichni z vrhu tak mohou trpět genetickými vadami. Vojta uhynul na selhání srdce a selhání některého z orgánů je podle mluvčí i nejpravděpodobnější příčinou úmrtí Matěje. "Ve volné přírodě by se ale tak vysokého věku nikdy nedožili. Stejně jako jeho bratr Vojta bude také Matěj po své smrti sloužit pro výuku budoucích odborníků v oboru zoologie," dodala Soukupová.

Televizní medvědi žili nejprve u Chaloupka, ale když povyrostli, nemohl se o ně režisér starat. Beroun, který má medvěda v historickém znaku, pro ně na Městské hoře vybudoval výběh. Zvířata se stala berounskou atrakcí, na niž se jezdí dívat lidé z celé republiky.