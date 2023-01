V Bělorusku začalo společné cvičení ruského a běloruského letectva

Minsk - V Bělorusku začalo předem ohlášené společné cvičení ruského a běloruského letectva, které potrvá do 1. února. Dnes o tom podle agentury TASS informovalo ministerstvo obrany v Minsku. Běloruský generál Pavel Muravejko z bezpečnostní rady státu v neděli prohlásil, že manévry mají "výlučně obranný charakter". Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Své vojáky sice do války na Ukrajině neposlalo, ale poskytlo Rusku k útoku proti sousední zemi své území a letiště.

Běloruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že letci budou cvičit letecký průzkum, společné střežení vzdušného prostoru podél státní hranice, výsadky taktických výsadkových jednotek nebo dodávky nákladu a evakuaci raněných.

Do cvičení se mají zapojit všechny letecké základny a vojenské prostory v Bělorusku. V neděli z Ruska do Běloruska přiletělo osm bojových letadel - čtyři stíhačky Su-30 a čtyři bombardéry Su-34; doprovod tvořily tři transportní stroje An-12 a jeden An-26, uvedla na sociální síti běloruská skupina Hajun, monitorující pohyby ruských vojsk. Připomněla, že před týdnem do Běloruska přiletělo 12 ruských vrtulníků.

Loni v říjnu se prezidenti obou zemí Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin dohodli na vytvoření společného regionálního uskupení vojsk. Minulý měsíc Putin navštívil Minsk. Opozice a nezávislá média spekulovala, zda Putin přiměje Lukašenka k přímému zapojení Běloruska do války proti Ukrajině. Kreml podobné úvahy odmítl.