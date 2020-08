V Bělorusku pokračují protesty, demonstranty podpořili lékaři

Minsk - Přes policejní násilí v řadě běloruských měst pokračují protesty proti falšování výsledků nedělních voleb hlavy státu, které podle volební komise pošesté vyhrál autoritářský prezident Alexandr Lukašenko. Jediná běloruská nositelka Nobelovy ceny, spisovatelka Světlana Alexijevičová, vyzvala Lukašenka k odchodu. Od středečního večera, při čtvrté noci protestů po sobě, policie zadržela dalších 700 demonstrantů. V předchozích dnech bylo zatčených asi 6000. Od dnešní rána lidé v Minsku podle serveru Tut.by vytvářeli živé "řetězy solidarity" s postiženými policejní brutalitou. Soud v Minsku zveřejnil jména 500 zatčených, které v pondělí poslal na jeden až téměř čtyři týdny do vězení.

"Za účast na nepovolených akcích (policisté) zadrželi asi 700 lidí. Nepokoje v zemi už nejsou hromadné, ale míra agrese proti strážcům zákona zůstává vysoká," uvedlo ministerstvo vnitra. Dodalo, že od 9. do 13. srpna bylo "v důsledku protiprávního jednání občanů" zraněno 103 policistů, z toho 28 muselo být hospitalizováno, napsala agentura TASS.

Minský městský soud dnes na svém webu zveřejnil jména pěti stovek lidí zatčených v metropoli za první noci demonstrací, které hned v pondělí poslal do vězení za správní přečin, jímž je účast na nepovolené akci. Délka trestů se pohybuje od sedmi do 25 dnů.

Několik různých kanálů zpravodajské služby Telegram ve videích ukazovalo, jak lidé v Minsku, Grodně, Brestu a dalších městech požadovali, aby Lukašenko ukončil násilí a odstoupil. Zároveň vzrostla solidarita s demonstranty. V Minsku vystoupila proti násilnostem více než stovka lékařů. Přední moderátor státní televize Jevgenij Perlin kvůli "lžím" a "násilí" rezignoval na svou dobře placenou práci.

Lukašenko je ve funkci 26 let a je považován za posledního diktátora v Evropě, připomněla DPA. Prezidentovi odpůrci naopak vidí vítěze voleb v sedmatřicetileté opoziční kandidátce Svjatlaně Cichanouské, která pod nátlakem úřadů odjela ze země do Litvy.

Protesty v Minsku v noci na dnešek podle agentury Interfax skončily bez tvrdých srážek mezi demonstranty a policií příznačných pro předchozí tři noci po volbách. K potyčkám podle očitých svědků přesto docházelo, nepřerostly však v brutální střety. "Tuto noc se policisté v zásadě spokojovali s přítomností na místech, kde se shromažďovali demonstranti," napsala agentura. Protestující vykřikovali hesla jako "Odejdi!" a "Věříme, můžeme a zvítězíme!". Na jednom sídlišti, kde vyrostly barikády, policisté použili slzný plyn, jinde podle svědků stříleli gumovými projektily.

Bývalý velvyslanec Valeryj Capkalo, jemuž úřady nedovolily kandidovat, z ruského exilu vyzval Evropskou unii, aby uznala Cichanouskou prezidentkou. Opoziční Fronta národní spásy, o jejímž vzniku Capkalo informoval ve středu, sdělila na svém kanálu v Telegramu, že začala shromažďovat podklady pro podání žaloby na Lukašenka u Mezinárodního soudního dvoru v Haagu. Dodala, že k tomu již angažovala některé zahraniční právníky, a vybídla ke spolupráci i právníky v Bělorusku.

Stovky podnikatelů v informačních technologiích vybídly Lukašenka k rezignaci pod pohrůžkou odchodu ze země i se svými společnostmi, napsala DPA. Podle videí, jejichž pravost nešlo ověřit, někteří bývalí příslušníci speciálních jednotek kritizující násilí zahodili uniformy či je spálili, protože se pod přísahou zavázali chránit lid, a ne držet Lukašenka u moci.

Čtyřnásobná olympijská vítězka v biatlonu Darja Domračevová vyjádřila na sociálních sítích zděšení nad násilím ve své vlasti a vyzvala speciální policejní jednotky, aby skoncovaly s "nespravedlivou hrůzou v ulicích".

"Odejdi pěkně, i když se to už nepovede, už se prolila krev. Odejdi, dokud není příliš pozdě, dokud neuvrhneš národ do strašné bídy, do bezedné občanské války. Odejdi," vzkázala Lukašenkovi nobelistka Alexijevičová v rozhlasové stanici Radio Svoboda.

Běloruská policie během protestů pozatýkala tisíce lidí, stovky utrpěly zranění. Podle médií o život přišli dva demonstranti. Lukašenko dosud nevyslyšel výzvy opozice a EU k dialogu a za jádro protestů označil nezaměstnané s kriminální minulostí.

Policejní násilí a rozsáhlé zatýkání v Bělorusku dnes podle agentury AFP odsoudili lidskoprávní experti OSN. V prohlášení zveřejněném v Ženevě vyzvali mezinárodní společenství k většímu tlaku na vládu v Minsku, aby ukončila násilí vůči občanům, kteří uplatňují svá základní práva.

V běloruské automobilce se bouří dělníci, část prý stávkuje

Zaměstnanci běloruské továrny na výrobu nákladních a důlních vozidel Belaz dnes několik hodin stávkovali s požadavkem na odstoupení prezidenta Alexandra Lukašenka. Podobné protestní akce solidarity jsou hlášeny i z dalších podniků v celé zemi, informoval zpravodajský server Tut.by. Lidé požadují především spravedlivé volby, odvolání speciálních policejních jednotek a propuštění lidí zadržených během protestů.

Kromě Belazu ve městě Žodzina nedaleko Minsku se podle Tut.by nepracuje také v metropoli mezi jinými v automobilovém závodu MAZ, ve stavebním podniku MAPID nebo ve firmě Integral. V Grodnu na západě země se práce zastavila například v továrně na výrobu automobilových součástí Belkard, v závodu Chimvolokno, ve stavební firmě Grodnožilstroj či ve společnosti VIRPIL Controls.

Zaměstnanci Belazu se po setkání s vedením továrny a se starostou města vrátili do práce poté, co je starosta ujistil, že se večer setká s nimi i s dalšími obyvateli města. Dělníci podle záběrů na sociálních sítích požadovali odstoupení prezidenta, který zemi vládne od roku 1994 a kterého úřady prohlašují za vítěze nedělních prezidentských voleb. Úřady podle Lukašenkových odpůrců volební výsledky zfalšovaly.

Podle serveru Tut.by se lidé sešli o polední pauze u hlavní vrátnice. Pracovníky podle serveru rozezlilo, že autobusy Belaz používá policie při zatýkání demonstrantů a navíc přímo v Žodzině zadržela i několik zaměstnanců automobilky, když se vraceli z práce.

"Ve fabrice vládne protestní nálada. Lidé nesouhlasí s výsledky voleb. Závod pracuje, protože musíme živit rodiny, ale jestli se nic nezmění, budeme muset stávkovat," řekl jeden z dělníků.

"Mým úkolem je zajistit, abyste všichni dostali výplatu," vysvětloval zaměstnancům jeden z manažerů. Z davu ale zaznělo, že "k čemu bude výplata, když nás (policie) zmlátí".

Ředitel automobilky serveru Tut.by řekl, že podle jeho informací policie zadržela jen dva zaměstnance podniku. Snaží se zjistit, kde se teď nacházejí a v jakém jsou stavu. Podnik také poslal policii dopis, ve kterém nabídl poskytnout za zatčené záruky, aby je propustili. Ujistil, že bude bojovat o každého pracovníka a nedovolí jejich propouštění z politických důvodů. Sami dělníci tvrdí, že zatčených je mnohem více.

Úřady podle agentury Reuters začaly propouštět z věznic část z tisíců lidí zadržených během protestů. Děje se tak v situaci, kdy Evropská unie zvažuje zavedení sankcí proti Lukašenkově režimu. Část propuštěných si stěžuje na špatné podmínky v celách a na špatné zacházení, včetně bití. Mluvčí ministerstva vnitra se nevyjádřila.