V Bečově ověřili a znovu uložili ostatky svatých do relikviáře sv. Maura

Bečov nad Teplou (Karlovarsko ) - Na zámku a hradu Bečov dnes slavnostně zkontrolovali a uložili zpět do relikviáře sv. Maura ostatky svatých. Aktu se zúčastnil i kardinál Dominik Duka.

Relikviář se nyní bude stěhovat do nových prostor v takzvaných Pluhovských domech horního zámku, které jsou součástí areálu zámku a hradu Bečov.

O relikviář se dlouhodobě stará restaurátor Andrej Šumbera, který pracoval na jeho záchraně už v 90. letech minulého století. "Podle literatury jsou uvnitř ostatky sv. Maura, Timoteje a Apolináře. Tito mučedníci byli popraveni ve čtvrtém století a z hromadného hrobu byli vyzvednuti někdy v sedmém nebo osmém století, tak se tam přimíchalo i několik kostí, které zřejmě patří dalším jedincům," uvedl Šumbera.

K identifikaci ostatků se podle něj někdy využívají vědecké metody, hlavním atributem je ale samotná víra v relikvie. "My můžeme potvrdit, že ty ostatky, které uvnitř relikviáře jsou, jsou z roku 1120, kdy vznikl relikviář. To je potvrzeno autentikami a dalšími kontrolami, kterých bylo asi pět. A nyní, po 20 letech, kdy se dělala podrobná kontrola relikvií a relikviáře, jsme přistoupili k podobnému aktu," uvedl Šumbera. K autentikám z historie, z nichž nejstarší je olověná destička z 12. století, tak dnes přidal své potvrzení autentičnosti stvrzené pečetí i arcibiskup Duka.

Kromě samotné kontroly stavu relikviáře z 12. století byla památka rovněž pečlivě zdokumentována. "Lidé se někdy domnívají, že historie a tradice nejdou s moderní vědou dohromady. Není to pravda. My tady dnes ukazujeme, že věda a tradice mohou být v symbióze. Tradice a historie je tady zastoupena tou úžasnou památkou, relikviářem sv. Maura, ale zároveň tady ukazujeme možnosti 21. století. Díky tomu můžeme dnes studovat tuto památku v takových detailech, jako to dodnes nebylo možné," popsal geoinformatik Jiří Šindelář, který spolu s fotografem Martinem Frouzem vytvářel přesné 3D modely výzdoby relikviáře.

Relikviář sv. Maura se řadí do skupiny domečkových relikviářů. Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily. Relikviář sv. Maura byl vyroben ve Florennes v dnešní Belgii. Na konci druhé světové války jej před příchodem armád zakopali pod podlahu hradní kaple Beaufortové, tehdejší majitelé zámku v Bečově. Znovu objeven byl pak až v roce 1985, když se o něj začal zajímat americký obchodník. Indicie pak dovedly kriminalisty až k nálezu relikviáře. V současné době je relikviář jednou z hlavních lákadel zámku a hradu Bečov. Ročně si jej přijedou prohlédnout desítky tisíc lidí. Kvůli své hodnotě je také uložen v přísných bezpečnostních podmínkách.

