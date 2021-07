V Bavorském lese přibývá turistů, kteří i přes zákaz nocují v přírodě

Vimperk (Prachaticko) - V německém národním parku Bavorský les, který sousedí se Šumavou, se v poslední době zvýšil počet lidí, kteří nocují na zakázaných místech chráněného území. Podobný trend pozorují i zástupci Národního parku Šumava na české straně. Za nocování na zakázaných místech v přírodě hrozí pokuta ve výši několik tisíc korun. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

"Stále více návštěvníků u nás nocuje v chráněném území, přestože to je zakázáno. Skoro neuběhne dne, aniž by naši strážci někoho nechytili," uvedl ředitel parku Bavorský les,“ Franz Leibl. Dvořák dodal, že v některých případech jde i o české turisty.

Někteří návštěvníci navíc v přírodě rozdělávají oheň. "To je nejen zakázáno, ale je to i nezodpovědné kvůli riziku lesních požárů. My jsme chráněné území a ne zážitkové hřiště," uvedl Leibl. Dodal, že díky pravidlům, která mimo jiné v parcích zakazují přespávat ve volné přírodě, se v Bavorském lese začala opět objevovat vzácná zvířata jako rys, vydra, tetřev hlušec nebo puštík bělavý. "Když plaché zvíře vyděsíte jasným světlem nebo hlasitými zvuky, výrazně se tím zvýší jeho stresová zátěž a pro některá zvířata to může být až fatální. Lidé, kteří v národním parku zůstanou přes noc bez povolení, jednají nejen v rozporu s platnými pravidly národního parku, jejich chování ale hlavně ruší druhy, které tam žijí," řekl Leibl.

Dvořák dodal, že podobné případy řeší strážci v šumavském národním parku. Návštěvníci přitom mohou využít pro nocleh vyhrazená místa, jako jsou kempy nebo nouzová nocoviště.