V atletické Diamantové lize zůstane 32 disciplín

Monte Carlo - Plánovaná změna formátu atletické Diamantové ligy, která měla platit od letoška, nenastane. Příští rok proto bude mít elitní atletický seriál znovu 32 disciplín místo 24, které se plánovaly od sezony 2020. Ta nakonec byla úplně jiná kvůli pandemii koronaviru. Z Diamantové ligy se stal jen soubor jednotlivých mítinků bez sbírání bodů a velkého finále.

Zpátky se nyní vracejí dvoustovka, disk, trojskok a běh na 3000 metrů překážek mužů i žen, které měly z programu vypadnout. Pokud to koronavirus dovolí, na každém ze třinácti jednotlivých mítinků bude čtrnáct "diamantových" disciplín. Hlavní program pro televizní přenosy zůstane dvouhodinový, nebude se zkracovat na hodinu a půl.

V zájmu zařazení do přímého přenosu budou mít koule, oštěp, disk, dálka a trojskok speciální formát s finálovým pokusem pro tři nejlepší, před kterým se předchozí výsledky škrtnou. Když tímto způsobem závodili letos v srpnu ve Stockholmu dálkaři, narazila novinka na vlnu kritiky. Olympijský vítěz z roku 2012 Greg Rutherford poukázal na to, že klasický závod je dramatičtější, protože šanci na vítězství má v poslední sérii každý. Navíc nemusí zvítězit atlet, který předvede nejdelší pokus, i kdyby to byl třeba světový rekord.

Zářijový finálový mítink v Curychu bude dvoudenní. První den se uskuteční sedm finále ve městě a o den později vyvrcholí zbývající disciplíny na stadionu Letzigrund v tříhodinovém přímém přenosu. Každý vítěz vedle diamantové trofeje dostane odměnu 30.000 dolarů (přes 650.000 korun).

Celkem by mělo být na prémiích rozděleno sedm milionů dolarů (asi 152 milionů korun). Na běžném mítinku se bude rozdělovat po 25.000 dolarů v každé disciplíně. Ve finále si vedle prémie pro vítěze rozdělí zbývající účastníci dalších 30.000 dolarů. Nově budou oceněni také závodníci s nejvyrovnanější špičkovou výkonností v průběhu sezony. Celkem půl milionu dolarů si rozdělí nejlepší muž a žena v pěti skupinách disciplín - sprintech, překážkách, dlouhých bězích, skocích a vrzích.

Kalendář Diamantové ligy počítá se zahájením 23. května v Rabatu. Zveřejněný kalendář je ale prozatímní, bude záležet na vývoji koronavirové pandemie.