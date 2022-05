V Argentině představili Maradonovo létající muzeum

Buenos Aires - V Argentině představili letadlo, které bude sloužit i jako interaktivní muzeum zesnulé fotbalové legendy Diega Maradony. Dvanáctimístný stroj bude mimo jiné k vidění i na mistrovství světa v Kataru.

"Bude to první šampionát bez Maradony a možná poslední s Lionelem Messim. Proto jsem se rozhodl postavit Diegovo letadlo," řekl agentuře Reuters šéf společnosti Give and Get Gaston Kolker. Maradona zemřel předloni v listopadu na infarkt.

Na trupu je vyobrazen Maradona líbající trofej pro vítěze mistrovství světa 1986. Na křídlech pak jsou oba jeho slavné góly ze čtvrtfinále s Anglií: tzv. boží ruka i úchvatné šedesátimetrové sólo přes šest protihráčů.

"Nemůžu uvěřit ani pochopit, že je někdo do Diega takhle zblázněný. Kolik lásky do toho musel dát... Fanoušci jsou zjevně schopní pro něj udělat úplně všechno, klidně i postavit letadlo," přidala Maradonova dcera Dalma.

Letadlo by nyní mělo létat po světě, kde ho budou moci navštívit fanoušci, podívat se na suvenýry z Maradonovy kariéry a také legendě zanechat vzkaz nebo s ní "promluvit" prostřednictvím umělé inteligence.

Stroj s názvem Tango D10S si bude možné také pronajmout a svou pouť letadlo zakončí na prosincovém mistrovství světa v Kataru. Poté bude vydraženo v aukci, jejíž výtěžek půjde na charitativní účely.