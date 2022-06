V areálu Kraličák se otevře nová bobová dráha, má dva karusely

Stříbrnice (Šumpersko ) - V horském areálu Kraličák ve Stříbrnicích na Šumpersku se od pátku otevře nová bobová dráha, jako jediná v ČR nabízí dva karusely - tedy otočky o 360 stupňů a dojezd do tunelu. Stála 35 milionů korun, jde o jednu z dalších rozsáhlých investic v tomto rozvíjejícím se areálu. Vedle zhruba kilometr dlouhé dráhy vedoucí po černé FIS sjezdovce na úpatí kopce Štvanice vyroste botanická zahrada s vyhlídkovými místy pro odpočinek. Za posledních pět let bylo do areálu investováno zhruba 400 milionů korun, řekl dnes ČTK majitel střediska Dušan Juříček. Další investice jsou v plánu, areál nyní se svou urbanistickou studií Stříbrnic získal nominaci a dospěl až do finále soutěže Urbanistický projekt roku.

Fotogalerie

Bobová dráha rozšiřuje využití střediska na celý rok. "Dnes už se nebavíme o lyžařských areálech, ale o horských střediscích, která fungují celoročně. Zima má čím dál menší vliv na úspěšnost, je to o tom zajistit provoz areálu celoročně, bobová dráha je právě zařízením, které se dá provozovat po celý rok," řekl dnes ČTK majitel areálu a investor Juříček. Doplnil, že celý prostor, kde je dráha postavena, by se měl postupně proměnit v botanickou zahradu, návštěvníkům nabídne také bylinky a postupně například i keře ostružiníků a borůvek.

Vybudování bobové dráhy je součástí dalších investic za poslední roky. Mezi největší patřila nejmodernější šestisedačková lanovka v ČR, kterou mohli poprvé využívat lyžaři uplynulou zimní sezonu, areál nabízí turistům od roku 2018 na vrcholu Štvanice také 35 metrů vysokou, celoročně otevřenou rozhlednu, kterou navrhl architekt Martin Rajniš. "Součástí investic byly i veškeré služby, investovalo se i do sjezdových tratí, ale i do krajiny samotné, včetně cest a pěšin," doplnil Juříček. V nejbližší době se hodlá zaměřit na zdokonalení služeb včetně zázemí a na dolaďování krajiny v podobě výsadeb či budování odpočinkových míst. "V delším horizontu, tří až pěti let, máme v plánu výměnu lanovky z hynčické strany na Štvanici," doplnil.

Postupné investice mají do této oblasti Staroměstska postupně navrátit život a zvýšit i roční návštěvnost z nynějších 215.000 až na 600.000 lidí, cílem je aby se lidé v této krajině na větší ploše zdrželi delší dobu. "Projekt je určitě postaven na návratnosti, ale nejde o individuální návratnost jednotlivých investic, ale o návratnosti z celé oblasti. Jde nám o provázanost jednotlivých aktivit se stavební a developerskou činností," řekl Juříček.

Horský areál Kraličák leží ve třech údolích - Hynčickém, Stříbrnickém a Štěpánovském. Středisko je umístěno na ploše 600 hektarů v turisticky atraktivní krajině Starého města pod Kralickým Sněžníkem. Areál vznikl spojením lyžařských středisek ve Stříbrnicích a Hynčicích pod Sušinou, v zimě nabízí sjezdovky o celkové délce 10,5 kilometru bez přejezdů. Středisko se postupně zaměřuje i na rozvoj letní turistiky.