V archeoparku Všestary předvedli pohřební rituál starý 6000 let

Všestary (Hradecko) - Rekonstrukcí pohřebního obřadu s lidskou obětí z období eneolitu v podvečer v Archeoparku Všestary skončil dnešní program věnovaný pohřbívání v pravěku. Zároveň šlo o vyvrcholení letošního cyklu Dny živé archeologie, řekl ČTK ředitel archeoparku a archeolog Radomír Tichý.

Samotný rituál se odehrál uvnitř kruhového areálu obehnaného dřevěnými kůly a příkopem. Plameny v ohništi uprostřed "rondelu" ozařovaly figuranty v dobovém oblečení, "nebožtíka", "šamana", jeho pomocníky i diváky. "Rekonstrukce pohřebního obřadu z pozdní doby kamenné, tedy před 6000 lety, byla posledním bodem dnešního programu. Šlo o rekonstrukci pohřbu významného bojovníka," řekl ČTK Tichý.

Lidé, kteří dnes do archeoparku zavítali, si mohli od dopoledne na několika stanovištích udělat celkovou představu o pohřbívání v období od doby kamenné po dobu stěhování národů, tedy do 5. století našeho letopočtu. "Tématem jednoho stanoviště byla úprava hrobu, další stanoviště se věnovalo obětem, jiné zacházení se zemřelými, další pohřební výbavě," řekl ČTK Tichý.

Pohřby patří k jednomu z hlavních zdrojů archeologických nálezů a poznatků o pravěkých kulturách. "Dnešním tématem pohřbívání v pravěku jsme se tak trochu vrátili k dušičkovým svátkům. V naší kultuře se tato tradice kupodivu stále drží. V pravěku mělo ale téma smrti a pohřbívání daleko větší význam," řekl Tichý.

Podle něj by letošní návštěvnost archeoparku měla být srovnatelná jako v předchozích letech, tedy okolo 15.000 lidí. Letos archeopark zavedl také novinku pro návštěvníky. Díky mobilní aplikaci Visit More se mohou dostat do pravěku a prozkoumat život tehdejších lidí. Umožňuje jim to takzvaná rozšířená realita v mobilních telefonech či tabletech.

Archeopark Všestary také připravuje projekt nové expozice, která by v budoucnu měla představit expedice Monoxylon, jež si daly za cíl přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Poslední se uskutečnila letos a trasa vedla z pevninského Řecka z Attiky na Krétu. Navázala na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998. Dlabaný člun, ve kterém se expedice plavila, je v Archeoparku Všestary od října vystavený.

Vybudování archeoparku stálo 40 milionů korun. Archeopark Všestary byl otevřen v roce 2013, je obecně prospěšnou společností, jejímiž zakladateli jsou Královéhradecký kraj a Univerzita Hradec Králové. Neslouží jen veřejnosti, ale praxi zde mají také studenti hradecké univerzity.