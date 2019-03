Plzeň - V hudební anketě Žebřík si dnes nejvíce cen odnesli Tomáš Klus, Marpo a skupiny Lucie a Monkey Business. Zpěvákem roku je Marek Ztracený, zpěvačkou roku se v hlasování zhruba 10.000 fanoušků stala Barbora Poláková. Kapelou roku jsou Monkey Business. Nejlepší videoklip Zlatíčka natočil Kapitán Demo. Speciální cenu pořádajícího magazínu iReport převzal Vladimír Mišík. Vyhlášení se uskutečnilo v plzeňském DEPO2015.

Monkey Business se na Žebříku stali kapelou roku stejně jako tento týden na cenách České hudební akademie Anděl. Na Žebříku navíc přidali druhé místo za album Bad Time For Gentlemen. "Je to naprosto úžasné, v kapele jsme se shodli, že jsme to vůbec nečekali. Děláme hudbu nejlépe, jak dokážeme a snažíme se jak v textech, tak do jisté míry i v názoru na svět kolem nás. Pro nás jako pro kapelu, která se blíží ke dvaceti letům existence, je strašně stimulující, že to zajímá také někoho jiného, nejen nás," řekl ČTK zpěvák Monkey Business Matěj Ruppert.

Klus díky nahrávce Spolu dosáhl na album roku, jeho stejnojmenné turné skončilo na druhém místě v kategorii Akce roku. Tuto kategorii ovládl raper Marpo, který se může těšit i ze třetího místa mezi nejlepšími alby za nahrávku Dead Man Walking. Zpěvačka roku Barbora Poláková skončila na bronzové pozici mezi videoklipy s klipem 2-8-5. Skupina Lucie byla oceněna za první místo v kategorii Skladba roku (Nejlepší, kterou znám), která v kategorii Videoklipu skončila druhá.

Objevem roku jsou The Silver Spoons, nejlepším filmem seriál Dukla 61 a za největší "průser" fanoušci označili televizního moderátora a podnikatele Jaromíra Soukupa.

Mezi dalšími oceněnými byli Mydy Rabycad, Hentai Corporation, Mandrage, Portless & Imodium, Thom Artway, Anna K, Ewa Farna, Eliška Rusková, Czech It, Hrady CZ a filmy Po čem muži touží a King Skate.

"Ocenění si právem odnesli nejvýraznější interpreti a kapely minulého roku - hlavně za povedená alba, ale také díky přesvědčivým koncertním výkonům. Hlasování hudebních fanoušků můžeme s potěšením označit za zasvěcené a vkusné," zhodnotil letošní ročník cen Žebřík jejich ředitel Jarda Hudec.

Speciální cenu magazínu iREPORT převzal Vladimír Mišík, který se svou kapelou odehrál největší hity své bohaté kariéry. Dalšími koncertními účinkujícími byli Gaia Mesiah, Mydy Rabycad, Tomáš Klus a Divokej Bill.

Během šestihodinové show, moderované Jakubem Kohákem a Ivou Pazderkovou, bylo rozdáno celkem 28 sošek z dílny sochaře Václava Česáka. Hodinový záznam z finálového večera odvysílá 12. dubna ČT Art.