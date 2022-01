V Almaty se podle médií opět střílelo, úřady zadržely expremiéra

Nur-Sultan/Almaty - V kazachstánském městě Almaty byla dnes ráno znovu slyšet střelba. Informoval o tom server stanice BBC v ruském jazyce a agentura Interfax. Není jasné, v jaké části města se střílelo. Spojené státy dnes oznámily, že umožní zaměstnancům, kteří nejsou nezbytní pro chod generálního konzulátu v Almaty, opustit město, napsala agentura Reuters. Kazachstánské ministerstvo vnitra dnes ráno oznámilo, že od počátku nepokojů bezpečnostní složky zadržely bezmála 4300 lidí. Úřady přitom zadržely i bývalého premiéra a exšéfa kontrarozvědky Karima Masimova, jehož podezírají z velezrady.

"Šestého ledna tohoto roku zahájila národní bezpečnostní rada předběžné vyšetřování velezrady," oznámila bezpečnostní rada. "Ve stejný den byl předběžně zatčen bývalý ředitel (kontrarozvědky) KNB K. K. Masimov, který je podezřelý ze spácháni tohoto zločinu, společně s dalšími osobami," pokračuje prohlášení rady.

Masimov velel tajné službě od září roku 2016 a funkce byl zbaven tento týden po vypuknutí protestů. Zastával rovněž funkci premiéra v letech 2007 až 2012 a 2014 až 2016. Úřady nezveřejnily jména dalších zatčených.

Expremiér je podle pozorovatelů blízkým spojencem bývalého dlouholetého prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Ten odstoupil z funkce nečekaně v roce 2019, zachoval si však v zemi významný vliv. Předsedal například bezpečnostní radě státu, odkud jej však v úterý odvolal nynější prezident Kasym-Žomart Tokajev. Podle některých pozorovatelů se tak zdá, že se nynější hlava státu snaží odstranit Nazarbajeva a jeho spojence z čelných pozicích ve vládě, armádě a tajných službách.

Exprezidentův mluvčí Ajdos Ukibaj se dnes podobné spekulace snažil rozptýlit vyjádřením, že se Nazarbajev nachází v metropoli Nur-Sultanu a pravidelně konzultuje situaci s Tokajevem. Požádal rovněž, aby lidé "úmyslně nešířili nepravdivé a spekulativní informace". Nazarbajev podle mluvčího "všechny vyzývá, aby se postavili za prezidenta Kazachstánu a umožnili mu překonat současné výzvy a zajistit integritu naší země".

Podle agentury TASS v hlavním městě znovu začalo fungovat dnes ráno pevné připojení k internetu, to mobilní bylo nefunkční. Připojení k internetu přestalo fungovat v pátek. Podle ministerstva obchodu obchodní řetězce v pěti velkých kazachstánských městech začaly znovu přijímat platby kartou.

"Američtí občané by si měli být vědomi toho, že násilné protesty mohou výrazně ovlivnit konzulární služby poskytované velvyslanectvím Spojených států, a to včetně pomoci americkým občanům, již odjíždějí z Kazachstánu," uvedlo americké ministerstvo zahraničí. To umožní "dobrovolný odchod" zaměstnancům konzulátu v Almaty, pokud nejsou nezbytní pro řešení mimořádných situací a chod pracoviště. Odjet budou smět i všichni rodinní příslušníci amerických zaměstnanců a diplomatů.

Kazachstánem v posledních dnech otřásly nepokoje, označované za nejhorší od dosažení nezávislosti bývalé sovětské republiky před třemi desetiletími. Nepokoje si podle kusých zpráv úřadů vyžádaly nejméně desítky mrtvých a stovky zraněných. Protesty vypukly v neděli ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na zkapalněný ropný plyn (LPG), jehož ceny se pak zdvojnásobily, a to se dotklo většiny motoristů v regionu.

Tokajev v pátek povolil bezpečnostním složkám střílet do demonstrantů bez varování ostrými náboji a zároveň prohlásil, že nebude vyjednávat s účastníky protestů, které označil za teroristy. Do země mezitím dorazily na prezidentovu žádost ruští výsadkáři, kteří mají pomoci s utišením protestů a ochranou strategických budov. Účast Ruska vyvolala obavy západních zemí, které se chystají příští týden vyjednávat s Moskvou ohledně situace na Ukrajině, u jejíchž hranic Rusko shromažďuje desetitisíce vojáků.