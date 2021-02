V 76 letech zemřela americká zpěvačka Wilsonová ze The Supremes

Las Vegas - Ve věku 76 let zemřela americká zpěvačka a spoluzakladatelka tria The Supremes Mary Wilsonová. Ke skupině patřila také Diana Rossová a Florence Ballardová a jejich první písní s více než milionovým prodejem byla skladba Where Did Our Love Go z roku 1964.

Dvanáct ze singlů tria se umístilo na prvních žebříčcích hudebních hitparád. Wilsonová zůstala členkou až do rozpadu The Supremes v roce 1977.

Zástupce Wilsonové oznámil, že zpěvačka zemřela v pondělí ve svém domě v nevadském Hendersonu. Příčinu smrti neuvedl, řekl pouze, že Wilsonová zemřela náhle.

Trio nahrávalo ve studiu Motown. Jeho zakladatel Berry Gordy o Wilsonové řekl, že to byla "průkopnice", kterou bude postrádat. "Byl jsem na Mary vždycky hrdý. Byla to osobitá hvězda, která roky pracovala na odkazu The Supremes," řekl.

Paul Stanley ze skupiny Kiss sdělil, že s Wilsonovu ještě minulou středu asi hodinu mluvil na Zoomu. "Byla plná života a historek. Jsem v šoku," řekl.

Wilsonová se podílela na nahrávkách všech 12 hitparádových jedniček, jež trio nahrálo v letech 1964-1969. Rossová v roce 1970 zahájila sólovou karieru a stala se světovou hvězdou. Ballardová zemřela v roce 1976 ve věku 32 let.