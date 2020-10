ÚZIS: Kapacity nemocnic budou naplněné i při příznivém vývoji

Praha - Kapacity nemocnic v Česku budou na konci října vyčerpány i v případě, že se vyplní nejoptimističtější scénář vývoje epidemie koronaviru. Počítá s tím, že ve druhé polovině měsíce bude průměrně přibývat téměř 7000 nakažených denně, v říjnu podle něj zemře s koronavirem téměř 1000 lidí. Nejkrizovější scénář pak počítá s 1755 zemřelými a 22.000 nakaženými za den. Vyplývá to z neveřejné predikce Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS), kterou mají k dispozici Aktuálně.cz a Deník N.

Optimistický scénář předpokládá, že reprodukční číslo bude 1,2. To by znamenalo, že na konci měsíce bude s covidem-19 hospitalizováno 4500 pacientů, tisíc z nich bude potřebovat intenzivní péči a více než 500 bude muset být připojeno k dýchacím přístrojům.

"Tyto hodnoty se rovnají vyčerpání dostupných kapacit hlášených nyní z nemocnic. Rizikovější scénáře již indikují riziko překročení hlášené dostupné kapacity systému. Z toho důvodu je nutné iniciovat kroky vedoucí k omezení elektivní (cílené, pozn. red.) péče." uvedli statistici.

Počet hospitalizovaných bude vysoký ještě nejméně tři týdny, i kdyby se epidemiologický vývoj zásadně zlepšil. Lidé se s koronavirem dostávají do nemocnice zhruba po deseti dnech od zjištění nákazy, těžký stav se pak projevuje ještě o několik dní déle. Také proto se mohou nově přijatá opatření promítnout do počtu hospitalizací až později.

Nyní je podle ÚZIS reprodukční číslo asi 1,53. Pokud by se ho nepodařilo snížit, pak by denně přibývalo více než 460 hospitalizovaných s covidem, celkem by jich na konci měsíce bylo 10.700. Z toho zhruba 2200 pacientů by potřebovalo intenzivní péči.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý uvedl, že pro pacienty s covidem-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči bude vyčleněno až 10.000 nemocničních lůžek. Nejdůležitější podle něj bude naplněnost jednotek intenzivní péče. Vznikne také systém pro sdílení zdravotnického personálu. "Cílem bude jednak vytvořit dodatečné kapacity intenzivní péče a kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici, protože je pro ně obtížné se v infekčních stavu vrátit do domácí péče," dodal.

V Česku je aktuálně 68.740 prokázaných případů nákazy. V nemocnicích je s koronavirem 2503 pacientů. Stav 467 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Počet hospitalizovaných od začátku měsíce stoupl o 1475 případů.