Uzdravených z nemoci covid-19 je v ČR více než 300, úmrtí je 112

Praha - V Česku je již více než 300 lidí uzdravených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Od dnešního rána jich přibylo 58 na celkem 301. Počet lidí, kteří s nákazou zemřeli v českých nemocnicích, se zvýšil o osm na 112. Ministerstvo zdravotnictví eviduje v ČR 5467 prokázaných případů nákazy, což je o 132 více než ráno. Počet dnes provedených testů zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Sedm z nových úmrtí je z dnešního dne, ve všech případech šlo o lidi starší 60 let. Dva byli ze středních Čech a po jednom úmrtí hlásí kraje Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký, Jihomoravský a Plzeňský.

Dnešní přírůstek nakažených je zatím výrazně nižší než ve středu, kdy přibylo 295 případů. Je ale pravděpodobné, že večer se počet nových případů ještě zvýší. Ve středu laboratoře provedly rekordních 8164 testů.

Nejvíce případů nákazy je v Praze, a to 1334. Na 100.000 obyvatel tak v hlavním městě připadá více než 98 nakažených. V Olomouckém kraji je to téměř 80 případů nákazy na 100.000 obyvatel, v Plzeňském kraji pak více než 64 případů.

Z Česka má nemoc 89 procent nakažených, zbylých 11 procent se nakazilo v zahraničí. V Rakousku to bylo 169 lidí, v Itálii 143, s odstupem pak následují Německo, Velká Británie, Francie a další země.

Nejvíce nemocných je ve věkové skupině 45 až 54 let, a to 1007. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými zhruba 18,5 procenta. Mezi dětmi do 14 let pak je 291 nakažených.

V nemocnici je s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví ke středě 440 lidí, z toho 96 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 239 lidí.