Uzbecký premiér jedná s Fialou o hospodářské spolupráci své země s Českem

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes přivítal ve Strakově akademii předsedu uzbecké vlády Abdullu Aripova. Po jednáních, v nichž bude hrát prim hospodářská spolupráce a kterých se účastní i ministr dopravy Martin Kupka (ODS), oba premiéři zamíří do Brna na 64. Mezinárodní strojírenský veletrh. Ve středu Fiala s Aripovem zahájí v Praze Česko-uzbecké podnikatelské fórum.

Návštěva uzbeckého premiéra navazuje na dubnové jednání Fialy v Taškentu. Česko má podle Fialy zájem o uzbecký uran a měď, nabídnout naopak může například těžební zařízení. V jednání bylo na jaře několik zakázek pro české strojírenské firmy.

V Taškentu politici jednali o podpoře českých firem v Uzbekistánu a také o dodávkách surovin. Česko má vzhledem ke snaze o posílení energetické bezpečnosti zájem o uzbecké zásoby uranu a mědi. Významnou částí jarních jednání v Uzbekistánu byla také doprava.

Fiala po jednání v Taškentu uvedl, že společnost Škoda Transportation se v Uzbekistánu účastní tendru na 34 moderních vlaků. Kdyby uspěla, šlo by o největší zakázku, jakou kdy česká firma v této středoasijské zemi získala. Společnost Zetor pak plánuje v Uzbekistánu zřídit výrobu traktorů. České firmy by se mohly podílet na dalších velkých zakázkách. Uzbecký premiér podle Fialy projevil velký zájem i o rozšíření prodeje letounů L410. Podle informací ČTK by dnes mohl také navštívit výrobce bezpilotních letadel Primoco v v Praze – Radotíně.