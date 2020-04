Uzavřené školy: Studenti na všech stupních řeší stejné problémy

Hlučín (Opavsko) - Měsíc od uzavření škol studenti na všech stupních vzdělávacího systému řeší vesměs stejné problémy. Absenci kontaktu se spolužáky, nedostatečnou zpětnou vazbu a hlavně obtížné hledání motivace začít se učit. To jsou hlavní výhrady studentů a žáků ke vzdělávání na dálku. Řada z nich se shoduje na tom, že takový způsob výuky je dlouhodobě neudržitelný. Svým způsobem se každý do školních lavic či přednáškových sálů už těší. Vyplývá to z ankety ČTK.

Budoucí zpěvačka Markéta Jasvecová z Hlučína na Opavsku má situaci složitější v tom, že kromě teoretického učiva musí zvládnout na dálku prezentovat i zpěv a hru na klavír. "Pro mě osobně je nejtěžší vůbec začít pracovat, učit se a cvičit. Je docela těžké si udržet režim, ve kterém bych fungovala," svěřila se ČTK studentka prvního ročníku Konzervatoře Brno.

I jedenáctiletá Justína Straubová z hlučínské části Bobrovníky má podobné problémy. "Nejobtížnější je dostat se k učení. Protože se mi do toho nikdy nechce," řekla ČTK. Boj s motivací svádí i studentka druhého ročníku psychologie Adéla Ostárková z Opavska. "Nejtěžší je přemoct sama sebe a najít si mezi Netflixem a knížkou čas i na školu," řekla ČTK studentka Univerzity Palackého v Olomouci.

V současném modelu výuky jí nejvíce chybí postřehy z praxe, kterými vyučující často své přednášky doplňovali. "Navíc podporují studenty k diskusi. To je přes webináře, při více jak 60 spolužácích, dost nepraktické," řekla studentka vysoké školy. Zpětná vazba od profesorů zase chybí nejvíce Markétě Jasvecové, hlavně ve vztahu k hodnocení hry na klavír a zpěvu. Přes videohovory, kterými své umění prezentuje, se některé nedostatky ztratí.

"Kontakt s učitelem mi celkem chybí. Vždy pomůže, když něčemu nerozumím. Chybí i dobrý pocit z pochvaly," dodala Justína Straubová. Současný systém má podle ní ale i své výhody. "Na dělání úkolů mám celý den. Je jedno jestli je udělám ráno nebo večer," řekla. Nejvíce ji motivuje obava, že do školy bude muset chodit i v červenci či srpnu. "Říkám si, že když to neudělám, tak kvůli mě zruší letní prázdniny," řekla s úsměvem žačka Základní školy Rovniny.

Justína Straubová i Markéta Jasvecová se shodují v tom, že zavřené školy a výuka na dálku mohou mít negativní dopad na kvalitu vzdělání. Limit, jak dlouho se to dá ještě zvládnout žačka základní školy odhaduje na měsíc. "Pokud by to bylo déle, tak z toho asi zešílím," řekla Straubová. "Myslím, že už teď je pozdě. V teoretických předmětech si myslím, že mi to na kvalitě neubere. Ale uplatňování hudby v praxi a stálé zlepšování potřebuje intenzivní hodiny a rady, co zlepšit, což nám tyto podmínky tíží," míní Markéta Jasvecová. Výuka na dálku je tak nejlépe zvládnutelná pro studenty vysokých škol. "Věřím, že tenhle systém může na vysokých školách vydržet dlouho, pokud se nesníží nároky na zkoušky. Problém bych pak viděla jen v plnění praxí, při kterých potřebujeme vyjít do terénu," doplnila Adéla Ostárková.