Uzávěra potrvá v Rakousku až do 24. ledna, o týden déle

Vídeň - Všechny obchody, restaurace i sportovní a kulturní zařízení budou moci v Rakousku otevřít o týden později, než se plánovalo, tedy až 24. ledna. Opozice se totiž v parlamentu postavila proti zákonné úpravě, která měla umožnit například nakupování lidem testovaným na koronavirus. Informovala o tom dnes agentura APA. Také ministr zdravotnictví Rudolf Anschober dnes podle ní potvrdil, že vyvázat se z karanténních opatření testováním nakonec nebude možné.

V Rakousku měla 18. ledna skončit celostátní uzávěra vyhlášená 26. prosince. Opět se měly otevřít obchody, restaurace, školy, muzea či divadla. Rakousko po Vánocích opět zpřísnilo opatření proti šíření koronaviru mimo jiné tím, že zavřelo obchody kromě těch, které prodávají zboží každodenní potřeby. Znovu uzavřeny byly i služby s těsným tělesným kontaktem a školy po prázdninách přejdou od 7. ledna na distanční výuku.

Zatím není jasné, zda zůstanou i školy o týden déle zavřené, nebo zda otevřou 18. ledna, jak dosud plánovala koaliční vláda lidovců (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze a Zelených.

Vláda chtěla, aby v pondělí 18. ledna většina obchodů společně s pohostinskými, kulturními či sportovními zařízeními opět otevřela. Až do 24. ledna měl takzvaný lockdown platit pouze pro lidi, kteří nebudou otestováni na koronavirus během druhé fáze hromadného testování ve dnech 15. až 17. ledna.

Nakonec ale budou obchody, hotely, sportovní a kulturní zařízení, kadeřnictví a patrně také školy uzavřeny i po celý třetí lednový týden.

Příslušná novela, která měla umožnit vyvázání z karantény testováním, však narazila z různých důvodů na odpor opozičních stran. V Národní radě by sice předloha mohla projít, ale ve Spolkové radě, horní komoře rakouského parlamentu, kde mají nejtěsnější většinu opoziční sociální demokraté (SPÖ), svobodní (FPÖ) a liberálové (NEOS) by byla uložena k ledu, píše APA. Pro koalici je tak podle ní jasné, že lockdown musí být o týden prodloužen a do 24. ledna bude platit pro všechny.

Devítimilionové Rakousko, které už za sebou má vrchol druhé vlny pandemie, zaznamenalo za posledních 24 hodin 1642 nových případů infekce a 33 dalších úmrtí. Dohromady se podle vládních statistik v zemi podle testů nakazilo nejméně 365.258 lidí, z nichž 6357 zemřelo. Aktivních případů je nyní 18.628 a hospitalizovaných 2321.