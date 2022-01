Úžasný zážitek, radoval se Barák po hattricku proti Sassuolu

Verona - Za úžasný zážitek označil český fotbalista Antonín Barák svůj hattrick do sítě Sassuola, kterým pomohl v nedělním utkání italské ligy k vítězství Hellasu Verona 4:2. Sedmadvacetiletý reprezentant se stal prvním záložníkem Verony v historii, který vstřelil v jednom utkání Serie A tři branky a je teprve druhým Čechem po Tomáši Skuhravém, kterému se v tamější soutěži podobný počin povedl. S osmi góly se pak bývalý hráč pražské Slavie dělí o deváté místo v tabulce střelců.

"Je to úžasný zážitek. Hattrick jsem dal poprvé v kariéře," citovala Baráka televizní stanice Sky Sports. "Jsem za to opravdu šťastný a ještě radši jsem za svůj tým. V minulém kole jsme prohráli se Salernitanou a ztratili tři body, protože jsme si mysleli, že to bude snadný zápas. Tentokrát jsme to ale odehráli skvěle," doplnil rodák z Příbrami.

Verona vykročila za osmým vítězstvím ligovým vítězstvím v sezoně v 37. minutě, kdy Barák vybídl přihrávkou ke skórování Gianlucu Caprariho. Český záložník pak ještě do přestávky zajistil dalším gólem Hellasu dvoubrankový náskok. Sassuolo sice ve druhé půli dvakrát snížilo, díky dalším Barákovým trefám však neuspělo. Verona se posunula s třiceti body na desáté místo v tabulce a Barák je po dvanáctigólovém spoluhráči Giovannim Simeonem druhým nejlepším střelcem mužstva.

"Máme kvalitní tým a víme, jak hrát směrem do útoku. Podle mě jsme velmi kreativní a jsme nebezpeční z pravé i z levé strany. Máme hodně hráčů, kteří se umí střelecky prosadit nebo si vytvářet šance," uvedl bývalý hráč Příbrami, Slavie či Udine.

Český reprezentant se dočkal po utkání i komplimentu od trenéra Igora Tudora, který jej označil za "atypického záložníka", který je "lepidlem mezi zálohou a útokem". Barák přiznal, že jej chorvatský kouč ocenil i mezi čtyřma očima. "Po zápase mě pochválil a řekl mi i další věci, které zůstanou mezi námi," usmál se sedmadvacetiletý záložník.

Přestože se Barák stal po Skuhravém teprve druhým Čechem, který v italské lize vstřelil tři branky v jednom zápase, svůj počin přeceňovat nechtěl. "Výhra nám může určitě pomoci, ale sezona je pořád dlouhá. Musíme se soustředit na další zápas proti Boloni. Pořád existuje spousta věcí, které mohou v sezoně náš výkon ovlivnit. Musíme se soustředit na to, abychom v tom pokračovali dál,“ dodal Barák.