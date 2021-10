Úžasný večer, radovali se fotbalisté Ajaxu po výhře 4:0 nad Dortmundem

Amsterodam - Za úžasný večer označili fotbalisté Ajaxu Amsterodam své úterní vystoupení v Lize mistrů, kdy na svém hřišti deklasovali Borussii Dortmund 4:0. Nizozemský celek tak zůstává v prestižní soutěži stále stoprocentní a s devíti body vede skupinu C. Média svěřence trenéra Erika ten Haga pochválila za propagaci nizozemského fotbalu po celém světě.

"Úžasný večer. Myslím, že fanoušci teď mohou jít domů spokojení," řekl po utkání pro agenturu AP záložník Ajaxu Steven Berghuis.

"Je pravda, že se nám v tomto zápase vše dařilo. Hráli jsme opravdu dobře, drželi míč a vedle výborné obrany jsme na soupeře neustále tlačili," doplnil trenér Ten Hag.

Poté, co byl výkop utkání odložen kvůli mlze z odpálené pyrotechniky, dostali se hráči Ajaxu brzy do vedení. V 11. minutě si vstřelil vlastní branku Marco Reus. Do přestávky se ještě prosadil Daley Blind a ve druhé části zvýšili náskok Anthony a po něm Sebastien Haller. Ten vstřelil už šestý gól v tomto ročníku Ligy mistrů.

"Ajax propaguje nizozemský fotbal po celém světě. Jeho respekt z Dortmundu zmizel na stadionu stejně rychle jako hustá mlha z pyrotechniky. Od deváté minuty předváděl tým Erika ten Haga úžasný výkon. Díky tomuto skvělému vítězství nad ohromeným německým soupeřem si položil základ k tomu, aby v milionářské soutěži přezimoval," psal deník De Telegraaf.

Nizozemský šampion v utkání nejen eliminoval kanonýra Erlinga Haalanda, ale také dosáhl největšího vítězství nad německým soupeřem od roku 1973. Naopak Borussia utržila v Lize mistrů nejtěžší porážku v historii. "Dominantní Ajax deklasoval Borussii Dortmund. Mohl to být Haalandův večer, ale byla to show Ajaxu," psal web NRC a De Volkskrant doplnil : "Slavný Ajax ponížil Němce takovým způsobem, jak to ještě asi nezažili. Ajax rozdrtil Borussii Dortmund s ohromující převahou."

Naopak hráči německého celku netajili po duelu rozpaky. "Byla to pro nás lekce. Ukázaly se naše limity a tahle porážka je extrémně bolestivá," prohlásil záložník Julian Brandt a obránce Mats Hummels dodal: "Byli jsme jednoznačně horším týmem ve všech oblastech. Můžeme říct, že porážka 0:4 je ještě dobrá."

Oba soupeři si duel zopakují na hřišti Dortmundu 3. listopadu.