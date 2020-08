Už nemusím chodit kanálem, usmíval se dvougólový Horák

Praha - Hokejový útočník Roman Horák se ve svém čtvrtém zápase v dresu Sparty dočkal premiérové branky a hned se trefil dvakrát, i díky němu tak Pražané porazili v poháru Kladno 3:1 a vyhráli základní skupinu. Nejvýraznější letní posila Sparty si tak mohla oddychnout, že ukončila čekání na první gól v novém působišti.

"Jsem rád, že jsem se konečně trefil. Když se přijde do nového klubu, tak se chcete ukázat. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct góly a vyhráli jsme," řekl Horák novinářům.

Devětadvacetiletý útočník byl bezprostředně po druhé vstřelené brance blízko hattricku, potřetí však slovenského gólmana Andreje Košarišťana nepřekonal. "Hattrick by byl samozřejmě krásný, ale jsem rád za dva góly. Radši si to zkusím nechat na sezonu," uvedl Horák, který se do české extraligy vrátil ze švédského Växjö.

Po své premiéře v dresu Sparty proti Českým Budějovicích, ve které se mezi střelce zapsal i brankář Matěj Machovský, vtipkoval, že je mu stydno. Nyní už je na tom lépe. "Už se nemusím stydět a chodit kanálama," pousmál se reprezentační útočník.

Horákovi dnes seděla souhra s Markem Kvapilem, jenž nastoupil v přípravě poprvé, a Miroslavem Formanem. "Oba jsou to kvalitní hráči a oba výborně vidí a čtou hru. Umí nahrát a postavit se do dobrých pozic. Myslím si, že nám to dnes docela klapalo," řekl Horák.

Sparta vyhrála základní skupinu poháru a splnila si tak první dílčí cíl pro sezonu. "Určitě jsme chtěli vyhrát skupinu, což se nám povedlo. Teď se budeme připravovat na Liberec, což je kvalitní tým. V pondělí to vypukne trošku více," uvedl Horák, jenž očekává náročnější duel než proti Rytířům. "Liberec hraje každoročně na vyšších příčkách, takže si myslím, že to bude mít vyšší kvalitu," dodal.