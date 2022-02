Už dávno nejsme hokejová velmoc, řekl brankář Hrubec

Peking - Čeští hokejisté už podle brankáře Šimona Hrubce dávno nepatří mezi hokejové giganty, jak bývali zvyklí. Podtrhuje to i vyřazení v předkole play off olympijského turnaje v Pekingu.

"Už dávno nejsme hokejová velmoc, jakou jsme bývali před deseti lety," konstatoval Hrubec po porážce 2:4 se Švýcary, která znamená, že Češi skončí v turnaji nejlépe devátí.

Na medaile, které vozili hokejisté z vrcholných akcí pravidelně, teď čekají už deset let. "Dřívější úspěchy nároďáku nás formovaly. Díky nim jsme začínali hrát hokej, ale teď si musíme nalít čistého vína," řekl Hrubec a dodal: "Zlatá generace už je pryč. My musíme být pokornější. Samozřejmě, mít v hlavě, že chceme vyhrávat, ale už nepatříme k favoritům a velmocem."

Češi porazili Švýcary ve skupině, ale podle Hrubce to nic neznamenalo. "Měli skvělý tým a byla jenom otázka času, kdy se rozehrajou. Podle mě byli favoriti oni," mínil brankář.

Dnes čeští hokejisté sice vedli, ale ještě v první třetině po dvou brankách v rozmezí třinácti vteřin soupeř vývoj otočil. "Měli jsme smůlu. Puk se odrážel šťastně pro Švýcary," řekl brankář Avangardu Omsk v KHL. "Mrzí mě, že jsme po druhém gólu upustili od naší hry, od našeho plánu. Přijde mi, že jsme se sesypali. Začali jsme to po sobě házet. Chyběla nám lehkost."

Naopak Švýcaři podle něj hráli obětavě. "Dostali jsme se do šancí, ale nenapadalo nám to tam a oni všechno blokovali. Když nevystřelíte hned, v cestě vám už stojí hráč," řekl Hrubec.

Podle něj měli hokejisté v základní skupině výborný herní projev. "Kdyby se hodnotilo podle zápasů ve skupině, vyznělo by to pro nás líp, ale turnaj se hodnotí podle play off a dneska vyhráli Švýcaři," řekl třicetiletý Hrubec. V brance národního týmu se může znovu objevit už na jarním mistrovství světa ve Finsku. "To každopádně. Hrát za Česko je čest. Takže tak."