Uvolněné tažené vozidlo dnes v Náměšti n. O. narazilo do několika aut a domu

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se 22. února 2022 uvolnilo tažené nákladní auto. Narazilo do zaparkovaných i jedoucích aut a do domu. Dva lidé se zranili.

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se 22. února 2022 uvolnilo tažené nákladní auto. Narazilo do zaparkovaných i jedoucích aut a do domu. Dva lidé se zranili. ČTK/Policie ČR

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se dnes po poledni uvolnilo tažené nákladní auto. Narazilo do zaparkovaných i jedoucích aut a do domu. Dva lidé utrpěli zranění. ČTK o tom informovala mluvčí policie Jana Kroutilová. Silnice byla po nehodě neprůjezdná přibližně do 17:30.

Nehoda se stala v ulici Zámek. "Na základě dosavadního šetření policisté zjistili, že odtahové vozidlo táhlo nákladní automobil, který se v kopci uvolnil a poté narazil do zaparkovaného vozidla, dvou jedoucích osobních automobilů a následně do domu," uvedla Kroutilová.

Podle mluvčího zdravotní záchranné služby Petra Janáčka se dva lidé zranili lehce. Záchranáři je dovezli do třebíčské nemocnice.