Úvodní den Rock for People vyvrcholil metalem kapely Slipknot

Hradec Králové - Úvodní den festivalu Rock for People, který dnes začal na bývalém letišti v Hradci Králové, vyvrcholil metalovou produkcí americké kapely Slipknot. Skupina vystupující v hororových maskách tisícům fanoušků, z nichž mnozí dorazili v tričkách s logem Slipknot, naservírovala svůj typický agresivní zvuk a show podpořenou projekcí a pyrotechnickými efekty. Rock for People do 11. června představí podle pořadatelů na 600 umělců, návštěvníky čeká 130 koncertů a několik desítek různých představení či debat.

Slipknot, jejichž koncert jeden z přítomných posluchačů označil za "nekompromisní ušní průplach", krátce po zahájení své hlasité produkce písní The Dying Song (Time to Sing) představili své sedmé album The End, So Far. Přibližně devadesátiminutové vystoupení nabídlo také skladby z eponymního alba Slipknot, kterého se prodalo přes 2,5 milionu nosičů, nebo z nahrávky All Hope is Gone, která byla díky prodejům platinová v USA, Austrálii a Japonsku. S nadšením publikum přijalo skladbu People = Shit z alba Iowa, jehož název byl odvozen od amerického státu, kde se členové Slipknot narodili.

Od svých počátků v roce 1999 získali původně podceňovaní hudebníci cenu Grammy a deset dalších nominací, jejich hudba na internetu zaznamenala přes 8,5 miliardy přehrání a zhlédnutí videoklipů přesahuje 3,5 miliardy.

Pořadatelé Rock for People, který loni navštívilo přibližně 35.000 lidí, opět očekávají velký zájem hudebních fanoušků. Již dnes jich dorazilo takové množství, že organizátoři před víkendem uvažují o rozšíření kempů. Zaplňují se také parkoviště.

Hlavní hvězdou pátečního programu bude americký muzikant Machine Gun Kelly. Hudebník, vlastním jménem Colson Baker, se naposledy představil v České republice loni v září v zaplněné Sportovní hale na pražském Výstavišti. Přezdívku Machine Gun Kelly (MGK) si údajně vysloužil za (kulometnou) rychlost, jakou rapuje. Z tuzemských interpretů se mimo jiné představí punkrocková kapela Vypsaná fiXa s programem k dvaceti letům od vydání alba Bestiálně šťastní. V doprovodném programu nebudou chybět divadla, různí performeři, výstavy nebo debaty o udržitelnosti.

Rozpočet festivalu loni podle pořadatelů poprvé překročil 100 milionů korun, letos je téměř dvojnásobný. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. Loňský vyprodaný ročník Rock for People přinesl organizátorům mnoho úspěchů včetně zařazení mezi Top 10 středních evropských festivalů a Top 10 promotérů podle European Festival Awards nebo titul Akce roku 2022 v anketě Žebřík.