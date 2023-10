Útok Hamásu proti Izraeli odsuzují země Evropy, Rusko vyzvalo ke zdrženlivosti

Brusel - Zástupci Evropské unie a jejích zemí, včetně Německa, Francie, Španělska, Nizozemska či Itálie, odsoudili dnešní útoky radikálního palestinského hnutí Hamás proti Izraeli. Zprávy z Izraele EU sleduje s úzkostí, napsal na síti X šéf unijní diplomacie Josep Borrell, později vyzval také okamžitému propuštění civilistů, kteří jsou drženi jako rukojmí. Ruská diplomacie vyzvala podle agentury AFP ke zdrženlivosti, podobně se vyjádřilo také egyptské ministerstvo zahraničí, které varovalo před vážnými důsledky zvýšeného napětí mezi Izraelem a Palestinci. K "rozumnému chování" a zdrženlivosti strany konfliktu vyzval také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

"Bezvýhradně odsuzujeme útoky Hamásu. Toto hrozné násilí musí ihned skončit. Terorismus a násilí nic nevyřeší," uvedl Borrell na internetu. Vyjádřil rovněž solidaritu s Izraelem, podobně se vyjádřili šéf Evropské Rady Charles Michel či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

O něco později Borrell na síti X zdůraznil, že zadržování civilistů jako rukojmích či jejich odvlékání do Gazy je v rozporu s mezinárodním právem a rukojmí musí být okamžitě propuštěni. Web listu The Times of Izrael uvedl, že Hamás zveřejnil záběry nejen se zajatými izraelskými vojáky, ale právě také s civilisty zadržovanými jako rukojmí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron podle agentury Reuters teroristické útoky proti Izraeli jasně odsuzuje. "Rád bych dal najevo svou naprostou solidaritu s oběťmi, jejich rodinami a blízkými," napsal na síti X. "Teroristické útoky" proti Izraeli odsoudilo rovněž francouzské ministerstvo zahraničí. Potvrdilo "naprosté odmítání terorismu a podporu bezpečnosti Izraele".

"Jsme nyní v kontaktu se všemi - s Izraelci, Palestinci, Araby. Snažíme se zjistit všechny okolnosti," řekl podle agentury Interfax náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov. Zostření situace kolem Pásma Gazy bylo podle něj pro Moskvu nečekané.

Ukrajina, která se sama brání ruské agresi a opakovaně zaznamenává dopady ruských střel na své civilní cíle, plně podporuje právo Izraele na obranu vlastní existence a obyvatelstva. Podle agentury AFP ministerstvo zahraničí v Kyjevě důrazně odsoudilo pokračující teroristické útoky vůči Izraeli a odpalování raket na civilní cíle.

Britský ministr zahraničí James Cleverly na síti X napsal, že jeho země jednoznačně odsuzuje "hrůzné útoky Hamásu na izraelské civilisty". Londýn podle něj bude vždy podporovat právo Izraele na sebeobranu.

Před vážnými důsledky nynějšího vzrůstu násilí mezi Palestinci a Izraelem v prohlášení varovala také diplomacie v Egyptě, který s Pásmem Gazy sousedí. Ministerstvo zahraničí v Káhiře vyzvalo obě strany konfliktu k co největší zdrženlivosti a snaze neohrozit civilní obyvatelstvo.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková "co nejdůrazněji odsoudila probíhající teroristické útoky z Gazy proti Izraeli". Na síti X připomněla "právo bránit se proti terorismu". Rovněž italská vláda uvedla, že "podporuje právo Izraele se bránit proti tomuto "brutálnímu útoku". Španělsko uvedlo, že je šokováno násilím útoku na Izrael, Belgie míní, že raketové útoky, násilí a teror znemožňují cestu k dialogu. Raketové útoky odsoudily také Atény, polský ministr zahraničí Zbigiew Rau na síti X napsal, že nesmyslné násilné činy, zvláště vůči civilistům, jsou nepřijatelné.

Nizozemský premiér Mark Rutte na internetu uvedl, že si telefonoval s izraelským šéfem vlády Benjaminem Netanjahuem. "Řekl jsem mu, že Nizozemsko jednoznačně odsuzuje teroristické násilí a plně podporuje právo Izraele na sebeobranu," doplnil Rutte.

Radiální palestinské hnutí Hamás dnes zaútočilo tisíci raket proti Izraeli a do několika izraelských měst u hranic s Gazou pronikli palestinští ozbrojenci.

Útoky Hamásu odsoudil dnes i český prezident Petr Pavel či předseda vlády Petr Fiala.