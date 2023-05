Útok dronů na Kreml patrně zorganizovaly ukrajinské jednotky, tvbrdí zdroje NYT

Washington/Moskva - Útok bezpilotních letounů na moskevský Kreml na začátku letošního května pravděpodobně zorganizovaly ukrajinské zvláštní vojenské nebo zpravodajské jednotky. Napsal to list The New York Times (NYT) s odvoláním na americké činitele a na hodnocení amerických zpravodajských služeb založeném na odposleších ruské a ukrajinské komunikace. Na zprávu listu dnes reagoval Kreml, podle kterého Moskva od začátku tvrdila, že za útokem stála Ukrajina.

Dva bezpilotní letouny zamířily ke Kremlu 3. května. Způsobily jen malé škody, incident nicméně přitáhl mezinárodní pozornost a vzbudil otázky o původci útoku. Rusko zodpovědnost přisoudilo Ukrajině, což Kyjev odmítl. Někteří pozorovatelé včetně amerického Institutu pro studium války (ISW) hovořili i o možnosti ruské operace vydávané za ukrajinskou akci.

NYT nicméně píše, že podle nejmenovaných amerických představitelů za dronovým útokem podle všeho skutečně stáli Ukrajinci, kteří od loňského února čelí ruské válečné agresi. Americké zpravodajské služby podle těchto zdrojů ovšem přesně nevědí, která jednotka útok provedla, a není ani jasné, zda o operaci věděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo jiní nejvyšší ukrajinští představitelé.

"Hned jsme říkali, že za tím je kyjevský režim. Nakonec tolik nezáleží na tom, která z ukrajinských jednotek za tím stojí," řekl dnes novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ten také den po útoku prohlásil, že za incidentem je ve finále třeba hledat Washington. "Kyjev jen plní to, co mu (USA) přikážou," uvedl tehdy.

Z ruské komunikace o výsledcích předběžného vyšetřování incidentu zachycené Spojenými státy vyplývá, že ruské úřady útok překvapil. Někteří ukrajinští představitelé naopak v odposlechnuté komunikaci považují dronový útok za práci své země. Zdroje NYT nicméně zdůraznily, že závěry z hodnocení amerických zpravodajských služeb se neopírají o dostatečné množství dat.