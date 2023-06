Útočník z nemocnice v Č. Budějovicích je obviněn z těžkého ublížení na zdraví

České Budějovice - Jihočeská policie obvinila 29letého muže, který zranil v pátek v českobudějovické nemocnici čtyři zaměstnance, z těžkého ublížení na zdraví. Krajští kriminalisté zpracovávají návrh na to, aby mohli vzít útočníka do vazby. Policie o tom dnes informovala na twitteru a novinářům to sdělili krajští policejní mluvčí Jiří Matzner a Milan Bajcura. Útočníkovi hrozí pět až 12 let vězení.

"Jihočeští kriminalisté, konkrétně kriminalisté krajského policejního ředitelství, si přebrali včerejší (páteční) případ a obvinili devětadvacetiletého muže, který v českobudějovické nemocnici zaútočil mačetou na zdravotnický personál. Muž je nyní obviněn a kriminalisté zpracovávají podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby," řekl ČTK Matzner.

Stav čtyř členů personálu psychiatrického oddělení budějovické nemocnice, které v pátek napadl a zranil muž s mačetou, je stabilizovaný. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Muž, kterého policie zadržela, způsobil v pátek třem zdravotním sestrám a sanitářovi sečná zranění. Kuba řekl, že zaměstnance psychiatrického oddělení napadl návštěvník psychiatrie.

"Nikdo není v nějakém ohrožení života, všichni čtyři zůstávají v péči lékařů a ten stav je v téhle chvíli stabilizovaný. To je jediná pozitivní aktualita k dnešku. Všichni jsou ve stavu, který se nezhoršil. Není tam od včerejška (od pátku) žádné zhoršení. Policie mě naposledy informovala, že dala dohromady tým na vyšetřování. Budou se zabývat všemi materiály, které jsou dosažitelné, kamery a podobné věci," řekl hejtman.

Mluvčí policie novinářům v pátek řekl, že útočníka zpacifikovali členové personálu společně s příslušníky bezpečnostní agentury, pak ho policie zadržela. Na místě zasahovaly tři posádky záchranářů včetně lékaře, sdělila ČTK v pátek mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Zuzana Fajtlová.

Ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek v prohlášení sdělil, že nemocnice jako takzvaný měkký cíl pravidelně trénuje řešení podobných útoků. Nácvik na psychiatrickém oddělení se naposledy konal loni v listopadu. "Asi je velmi komplikované tomu (útoku) zabránit," řekl v pátek hejtman. Budějovická nemocnice patří do holdingu Jihočeské nemocnice, který provozuje Jihočeský kraj.

Případy vážného napadení pacientů nebo personálu nemocnic jsou v ČR spíše ojedinělé. Nejtragičtější byla střelba v čekárně polikliniky ostravské fakultní nemocnice z 10. prosince 2019, kde dvaačtyřicetiletý střelec sedm lidí zabil, dva zranil, později spáchal sebevraždu.