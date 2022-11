Útočník z Losin podle pitvy nezemřel v souvislosti se střelbou policisty

Šumperk - Smrt osmnáctiletého mladíka, který v pátek ve Velkých Losinách na Šumpersku ubodal svého o rok mladšího kamaráda a při zákroku policistů byl dvakrát postřelen do ruky, podle soudní pitvy nesouvisí se střelbou zasahujícího policisty. Zraněný útočník zemřel při převozu do nemocnice. Příčina úmrtí zatím není jasná, sdělil dnes ČTK policejní mluvčí Libor Hejtman.

"Soudní pitva prokázala, že úmrtí osmnáctiletého mladíka podezřelého ze zločinu vražda sedmnáctiletého chlapce ve Velkých Losinách nemá souvislost se střelbou zakročujícího policisty. Přesná příčina úmrtí zatím není známa," uvedl Hejtman. Okolnosti případu policisté podle mluvčího nadále vyšetřují, je nařízený toxikologiký rozbor. Kriminalisté na místě činu zajistili lysohávky, které mohou mít halucinogenní účinky.

Vražda se stala v pátek časně ráno ve starším bytovém domě nedaleko losinského zámku. Policii přivolali sousedé, kteří zaslechli velmi hlasitou hádku na chodbě. Vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Lisický už dříve uvedl, že vražedný útok byl brutální a zběsilý. Mladý muž svému kamarádovi zasadil zhruba pět desítek bodných ran do různých částí těla.

Policisté služební střelnou zbraň použili poté, co pachatel i přes mnohokrát opakované výzvy pokračoval v intenzivním útoku na svoji oběť a napadl i hlídku. Útočník byl dvakrát zasažen do ruky a až poté se ho pěti policistům podařilo zpacifikovat. Násilníkovi poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu. U pobodaného chlapce lékař na místě konstatoval smrt. Zraněného útočníka policisté pomohli naložit do sanitky.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem ke smrti útočníka bude případ zřejmě odložen.