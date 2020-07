Útočník Sekáč podepsal v Omsku roční smlouvu

Moskva - Hokejový útočník Jiří Sekáč bude v Kontinentální lize pokračovat podle očekávání v dresu Omsku. Avangard potvrdil příchod českého reprezentanta na svém oficiálním webu, osmadvacetiletý hráč podepsal s klubem roční smlouvu.

Sekáč doposud v KHL hrál za CSKA Moskva, po sezoně ale podle ruských médií odmítl akceptovat snížení smlouvy a klub jej v minulých dnech zařadil na listinu volných hráčů. Následně Sekáč oficiálně ukončil kontrakt s moskevským klubem a upsal se Omsku.

"Chtěli jsme do týmu získat univerzálního útočníka, který je schopen plnit si i své úkoly v obraně. Sekáč je dobrý střelec, hráč do kombinace, má i dobré periferní vidění," řekl generální ředitel Avangardu Alexej Volkov. Velkou výhodu vidí i v tom, že Sekáč působí v KHL již delší dobu. "Nemusí se přizpůsobovat zdejší hře. Navíc vždy hrál v týmech, které bojovaly o Gagarinův pohár, takže ví, jak to v play off chodí. Věříme, že jeho zkušenosti Avangardu v nové sezoně pomůžou," dodal.

Účastník olympijských her v Pchjongčchang začal hrát v KHL v roce 2011 za Lva Poprad, pak působil dvě sezony ve Lvu Praha. Po dvouletém angažmá v NHL, kde nastupoval za Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu, se do Kontinentální ligy vrátil. Posílil Kazaň, s kterou předloni vyhrál Gagarinův pohár. O rok později zamířil do CSKA. V sezoně nedokončené kvůli koronaviru odehrál 45 zápasů a zaznamenal 25 bodů za 12 gólů a 13 asistencí.

V Omsku by se mohl potkat i s dalším kladenským rodákem Michaelem Frolíkem, kterému vypršela smlouva v NHL. Vedení Avangardu se o něj zajímá.