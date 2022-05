Útočník Klapka po premiérové sezoně v extralize podepsal smlouvu s Calgary

Calgary - Útočník Adam Klapka z Liberce uzavřel jako nedraftovaný volný hráč v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s Calgary. Flames o tom informovali na svém webu. Jednadvacetiletý odchovanec pražské Slavie má za sebou premiérovou sezonu v extralize a v přípravě na mistrovství světa ve Finsku si odbyl také debut v české reprezentaci.

Klapka v úvodu uplynulé sezony nastupoval ještě převážně na farmě Bílých Tygrů v prvoligových Benátkách nad Jizerou, ale postupně se prosadil do extraligové kádru. V základní části sehrál 201 centimetrů měřící a 108 kilogramů vážící forvard 44 zápasů a připsal si 18 bodů za šest gólů a 12 asistencí. V 10 duelech play off zaznamenal čtyři body za branku a tři asistence.

Pod novým finským koučem reprezentace Karim Jalonenem dostal příležitost i na stratu přípravy na šampionát. Sehrál v Euro Hockey Challenge duely v Linci s Rakouskem (4:1), v Chomutově s Německem (6:2 a 0:2) a v Trenčíně se Slovenskem (4:3 po samostatných nájezdech). V svém druhém duelu při výhře nad Němci také skóroval.

Do Liberce odešel ze Slavie v roce 2018 a vedle juniorky hrál i za Benátky, za které během tří sezon nastoupil do 68 utkání a nasbíral 24 bodů (16+8). V sezoně 2020/21 a v části té předešlé působil v celku Tri-City Storm v americké juniorské USHL, kde v 57 duelech základní části zaznamenal 25 bodů (15+10) a ve třech zápasech v play off si připsal dvě asistence.