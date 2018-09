New York - Český hokejový útočník Jan Kovář se premiérovou brankou v dresu New York Islanders v pátečním přípravném utkání před NHL v Allentownu podílel na vítězství nad Philadelphii 3:2 v prodloužení. Osmadvacetiletý centr ve 27. minutě vyrovnal na 1:1 a připsal si ve třetím testu v novém působišti po příchodu z Magnitogorsku druhý bod.

První branku za Tampu Bay zaznamenal obránce Dominik Mašín, který trefou do prázdné branky při power play pečetil vítězství Lightning v Nashvillu 5:1. Devatenáctiletý útočník Martin Nečas rovněž při hře bez brankáře soupeře dovršil vítězství Caroliny 5:1 na domácím ledě nad Washingtonem. Skóroval tak i ve svém druhém utkání v letošní přípravě.

Kovář, který se chce prosadit do NHL po pětiletém působení v Magnitogorsku v KHL, nastoupil i ve svém třetím testu proti Philadelphii. Ta totiž byla sokem Islanders v úvodních pěti přípravách už počtvrté. Kovář předtím absolvoval oba domácí duely, v nedělní premiéře pomohl k výhře 3:0 jednou asistencí a v úterý při prohře 1:5 nebodoval.

V pátečním souboji se do vedení v deváté minutě dostali Flyers, když se po asistenci Jakuba Voráčka trefil v přesilové hře obránce Shayne Gostisbehere. Ztrátu smazal Kovář, který po přihrávce Adama Pelecha nadvakrát překonal brankáře Anthonyho Stolarze.

Za 88 sekund sice vrátil Philadelphii vedení Travis Konecny, ale v úvodu třetí třetiny vyrovnal Ross Johnston a po minutě prodloužení dovršil obrat Ryan Pulock. Kovář si v utkání připsal i dva plusové body za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech a měl na kontě dvě střely na branku.

Dvaadvacetiletý Mašín dostal příležitost i ve třetím duelu Tampy Bay před sezonou a poprvé bodoval. Kapitán vicemistrů světa z šampionátu do 18 let z roku 2014 loni přišel o kemp kvůli zranění a v předešlých dvou letech nastoupil v přípravě za Lightning shodně jednou.

V Nashvillu se radoval v 58. minutě, kdy zacílil přesně do prázdné branky z vlastního obranného pásma. Na první šanci v NHL Mašín, jehož Tampa draftovala před čtyřmi roky ve druhém kole na 35. místě, stále čeká. Uplynulé dvě sezony strávil na farmě v celku Syracuse v AHL.

Nečas, který ve středu přispěl gólem k výhře nad Tampou Bay 6:1, měl při gólu do prázdné branky snadnější úlohu než Mašín. Po přihrávce Warrena Foegeleho 37 sekund před koncem zakončil úspěšně hned po přejetí útočné modré čáry nikým neatakovaný.

Český talent loni za Hurricanes, kteří si jej vybrali jako dvanáctku draftu, neskóroval. V šesti zápasech v přípravě zaznamenal jednu asistenci a ve svém jediném vystoupení v NHL nebodoval. Po minulé sezoně strávené ještě zpět v mistrovské Kometě Brno a vystoupení na mistrovství světa v Dánsku si teď Nečas říká o pevné místo v sestavě Caroliny.

První dvě třetiny za Hurricanes odchytal Petr Mrázek, který inkasoval z 10 střel jednou. Překonal jej pouze ve 13. minutě Nicklas Bäckström, který snížil na 1:2. Capitals, kteří v červnu získali premiérově Stanleyův pohár, prohráli i čtvrtý přípravný duel.

Jednou asistencí přispěl k výhře Chicaga v Ottawě 5:2 útočník David Kämpf. Ve 33. minutě se zapojil do akce, po které český rodák reprezentující Německo Dominik Kahun vyrovnal na 2:2. Pro stříbrného medailistu z únorových olympijských her v Koreji to byl první gól za Blackhawks po příchodu z Mnichova.

Přípravné zápasy před startem NHL: Philadelphia - New York Islanders 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1), hráno v Allentownu Branky: 9. Gostisbehere (Voráček), 38. Konecny - 37. Jan Kovář, 43. Johnston, 62. Pulock. Toronto - Buffalo 5:3 (3:2, 1:1, 1:0) Branky: 4. a 60. Tavares 1. Hainsey, 2. Engvall, 31. Ch. Mueller - 1. Oglevie, 12. C.J. Smith, 27. Thompson. Ottawa - Chicago 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) Branky: 7. Formenton, 12. Duchene - 17. L. Johnson, 33. Kahun (Kämpf), 42. Krüger, 49. Martinsen, 53. Hayden. Carolina - Washington 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) Branky: 3. Zykov, 12. Jordan Staal, 14. Martinook, 58. Slavin, 60. Nečas - 13. Bäckström. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 40 minut, inkasoval jednu branku z deseti střel a měl úspěšnost zákroků 90 procent. Nashville - Tampa Bay 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Branky: 29. Josi - 8. a 10. Erne, 10. Katchouk, 30. Andreoff, 58. Mašín. St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Branky: 5. Blais, 14. Maroon, 59. Bortuzzo. Winnipeg - Calgary 4:3 v prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 1:0) Branky: 37. a 61. Byfuglien, 27. Wheeler, 59. Little - 8. Pollock, 24. Dube, 32. Quine.