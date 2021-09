Útočník Detroitu Vrána jde na operaci ramene, vynechá minimálně čtyři měsíce

Detroit - Český hokejový útočník Jakub Vrána z Detroitu musí na operaci ramene a v tomto kalendářním roce si nezahraje. Trenér Red Wings Jeff Blashill uvedl, že pražského rodáka čeká minimálně čtyřměsíční pauza. Vážně je tak ohrožena Vránova účast na zimních olympijských hrách v Pekingu, jež začínají 4. února.

Vrána má s ramenem problémy dlouhodobě, na letošním mistrovství světa v Rize uvedl, že ho zranění trápí zhruba dva roky. Pětadvacetiletý útočník hodlal absolvovat následující sezonu i přes bolest, ale zranění si zhoršil v neděli zhruba po deseti minutách svého prvního tréninku s týmem v přípravě na nový ročník NHL.

"Měl s tím určité problémy. Celé léto s tím rehabilitoval a nakonec si to zhoršil," řekl kouč Detroitu Blashill serveru MLive.com. "Bohužel to byl jeho první trénink. Mohlo se to stát po třech týdnech sezony. Operace je nakonec poslední možnost. Jakub doufal, že s tím bude moci odehrát sezonu, ale bohužel nemůže," dodal trenér.

Vrána přišel do Detroitu letos v únoru krátce před uzávěrkou přestupů z Washingtonu, s nímž v roce 2018 vyhrál Stanley Cup. Odchovanec pražských Letňan stihl za Red Wings odehrát 11 zápasů, v nichž nastřílel osm gólů a přidal tři asistence. V srpnu se krátce před arbitráží dohodl v Detroitu na tříleté smlouvě, díky níž si vydělá 15,75 milionů dolarů.

Skvělý bruslař a pohotový střelec Vrána odehrál celkem v NHL ve Washingtonu a Detroitu 295 zápasů a zaznamenal v nich shodně 84 gólů a 84 nahrávek. Česko reprezentoval na posledních dvou mistrovství světa a měl velkou šanci zúčastnit se únorových olympijských her v Pekingu, na které se po odmlce v Pchjongčchangu 2018 vrátí hokejisté z NHL.