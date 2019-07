Útočník Čermák z Brna ukončil v 41 letech kariéru

Brno - Hokejový útočník Leoš Čermák ukončil v 41 letech kariéru. Posledních osm sezon působil odchovanec Třebíče v Kometě Brno, kterou dovedl jako kapitán k dvěma titulům. V Kometě bude majitel celkem osmi extraligových medailí působit nadále jako manažer pro hráčský rozvoj.

"Konec kariéry jsem měl v hlavě už loni po druhém mistrovském titulu s Kometou. Vidina zlatého hattricku mě ale nahlodala natolik, že jsem do toho ještě na jeden rok šel. Sám v sobě jsem byl srovnaný s tím, že půjde o moji poslední sezonu. Že skončím, bylo moje vnitřní rozhodnutí, na které jsem byl delší dobu připravený," uvedl Čermák na webu Komety.

V extralize sehrál bývalý hráč pražské Slavie, Vítkovic a Liberce celkem 823 zápasů a nasbíral 401 bodů za 195 branek a 206 asistencí. S Kometou získal také dvě stříbra (2012 a 2014) a jednou bronz (2015). Vicemistrem se stal i v roce 2002 s Vítkovicemi a třetí skončil i dvakrát s Libercem (2005 a 2007).

Působil také v Rusku v Novosibirsku, Ufě a Nižním Novgorodu. V české reprezentaci odehrál 33 zápasů a vstřelil 10 gólů. Kapitánem Komety byl od roku 2013 šest sezon, což jej v klubové historii řadí na druhé místo za legendárního Vlastimila Bubníka.

"Leoš patří k nejúspěšnějším kapitánům komeťácké historie. Zaslouží si velkou úctu a respekt. Jsem hrozně rád, že jsem jej poznal. Dokonce i jako protihráče na ledě, ale i z pozice manažera a kouče na střídačce. Je to velká osobnost," prohlásil majitel Komety Libor Zábranský.

"Pro mě je nejdůležitější, co cítím vnitřně a že mám zážitky do konce života. Kometa je to nejlepší, co mě v kariéře mohlo potkat. Byla to fantazie. Brněnští fanoušci jsou nejlepší v republice a jsem šťastný za to, co se nám všem společně s Liborem Zábranským podařilo dokázat," řekl Čermák.

Na pokračování v hráčské kariéře se už necítil ideálně ani po zdravotní stránce. "Jsou to spojené nádoby. Dlouhodobě mě trápily potíže se zády. Čím dál víc času jsem trávil regenerací, abych se udržel ve hře. Zdravotní problémy mě omezovaly jak v tréninku, tak ve hře. Hokej mě hrozně bavil a jsem šťastný, že jsem ho mohl hrát až do jednačtyřiceti let. Ale všechno jednou končí," doplnil Čermák.

Teď bude v klubu v nové roli manažera pro hráčský rozvoj. "V praxi to znamená, že bude mít na starosti talentované hráče z dorostu a juniorky a hráče působící v Třebíči," podotkl Zábranský. "Myslím si, že pro naše mladé kluky to bude fantastická věc, že se jim bude věnovat taková ikona. Určitě jim Leoš má ze své bohaté kariéry co říct. Zkušeností má na rozdávání," řekl Zábranský.

"Láká mě pracovat s mladými hráči, myslím, že mě to bude bavit. Dohodli jsme se, že to na rok zkusíme a pak si vyhodnotíme, zda to má pro obě strany přínos. Nechtěl jsem z hokeje úplně odejít, ale nyní jsem se chtěl víc věnovat rodině a mít víc volného času," dodal Čermák.