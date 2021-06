Útočník Adam Musil se stal posilou hokejistů Pardubic

Pardubice - Útočník Adam Musil, který působil v uplynulých dvou extraligových sezonách v Liberci, se stal novou posilou hokejistů Pardubic. Čtyřiadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa v Rize podepsal s Dynamem smlouvu na tři roky. Musil zamířil do klubu, jehož odchovancem je jeho otec František Musil, mistr světa z roku 1985.

"První dojmy jsou skvělé. Jsem rád, že můžu být tady v Pardubicích. Klub má velkou historii. Věřím, že dostaneme Pardubice zpět na nejvyšší místa, kam patří. Jsem rád, že můžu být toho součástí. Právě týmové ambice mě nejvíce přesvědčily," řekl na tiskové konferenci Musil.

"Smlouvu má na tři roky s tím, že po druhém roce bude moci odejít do zahraničí, pokud mu nabídka bude vyhovovat, a potom by se sem následně vracel dohrát smlouvu. Jeho cílem je NHL a my budeme rádi, když si díky výkonům v Pardubicích to své angažmá tam uhraje. Věřím, že cesta Dynama mu k tomu pomůže, bude patřit k oporám NHL a na sklonku kariéry se vrátí a pomůže zase on nám," uvedl majitel Dynama Petr Dědek.

"Od doby, kdy pan Dědek převzal tým, tak jde celá organizace nahoru. Navíc tady taťka vyrůstal, strejda tady. Pardubice mu do života daly hodně," prohlásil Musil.

Musil si v uplynulé sezoně připsal v 51 zápasech včetně play off 28 bodů za 17 branek a 11 asistencí. Celkem má v domácí nejvyšší soutěži na kontě 112 utkání a 43 bodů (26+17). V letech 2014 až 2017 působil v juniorské WHL v Red Deer

Do extraligy zamířil po dvouletém angažmá v AHL na farmě St. Louis v celku San Antonio. Předtím krátce působil ve stejné soutěži v celku Chicago Wolves. Blues si vybrali rodáka z Delty, který v mládežnických kategoriích reprezentoval Kanadu, v roce 2015 ve čtvrtém kole na 94. místě, ale šance v NHL se nedočkal.

"Když jsme s trenéry řešili doplnění kádru pro příští sezonu, tak jsme měli žebříček hokejistů a na něm byl Adam Musil na prvních příčkách. Věděli jsme, že mu končí smlouva v Liberci, proto jsme náš zájem obrátili směrem na něj. Jsme moc rádi, že se rozhodl pro nás," uvedl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

"Adam je přesně ten útočník, který nám zapadá do koncepce. Je velmi důrazný, silný v osobních soubojích a v předbrankovém prostoru. Bude dalším zkvalitněním naší ofenzivy, díky které můžeme právem pomýšlet na ty nejvyšší příčky," dodal Salfický. "Může hrát jak křídlo, tak centra. Je to důrazný hráč, který se hodí před bránu. Co se týče obranného pásma, tak výborně drží prostory. Je to komplexní hráč, kterého můžeme využít úplně na všechno," pochvaloval si posilu trenér Pardubic Richard Král.

Dynamo mělo zájem o setrvání útočníka Tomáše Zohorny, který v lednu přišel na konec sezony z Chabarovsku z KHL i návrat Lukáše Radila po působení ve Spartaku Moskva. "Tito hráči se rozhodli pro nadcházející ročník pokračovat v zahraničí a budeme se s nimi bavit pro další sezony. Bavíme se v podstatě s každým naším odchovancem. Kdyby měli dopadnout všichni, tak by to bylo nereálné, a jdeme do těch jednání i s tím, že někteří nedopadnou," uvedl Dědek.

"Máme vytipovaný okruh hráčů, kteří ještě přicházejí v úvahu. Není tajemstvím, že se bavíme s naším odchovancem (Tomášem) Noskem z Vegas, a ve chvíli, kdy mu skoční smlouva a neprodlouží, tak jsme domluvení, že se budeme bavit o spolupráci. Takých pár hráčů máme, kteří jsou venku a přiházejí do budoucna v úvahu," doplnil Dědek.

Klub je připravený i na případný odchod útočníka Matěje Blümela do zámoří, kde na něj ztratil práva Edmonton a může jednat s jinými zájemci. "Na stole momentálně není žádná nabídka, ale je varianta, že by po něm některý klub sáhnul. Jsme na to taky připravení, ale nemáme teď informaci, že by se nějaký klub k tomuto kroku chystal," dodal Salfický.