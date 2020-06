Ústřední krizový štáb dnes ukončil činnost, řekl Hamáček

Praha - Ústřední krizový štáb k dnešnímu dni ukončil činnost. Na tiskové konferenci to řekl šéf štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Štáb byl v souvislosti s epidemií koronaviru ustanoven v polovině března. Nouzový stav vláda kvůli epidemii nového typu koronaviru vyhlásila 12. března, krizový štáb byl ustanoven o tři dny později. Původně jej vedl bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, po dvou týdnech byl do jeho čela ustanoven Hamáček. Ten potvrdil, že na schůzce ústavních činitelů apeloval na předsedu Senátu Miloše Vystrčila, aby se zdržel konání, které by ohrozilo dodávky ochranných pomůcek z Číny.

"Jsem přesvědčen, že Ústřední krizový štáb znovu dokázal svou opodstatněnost a že je velmi vhodným prostředkem a nástrojem k tomu řešit krizovou situaci," řekl Hamáček. Štáb se podle něj zabýval 60 úkoly, vyřešil všechny. "Myslím, že hlavní informace, která by měla zaznít, je, že jsme to společně zvládli," dodal ministr.

Poté, co Hamáček vedení převzal, bylo ve štábu ustanoveno několik pracovních skupin, které se zabývaly jednotlivými odbornými problémy. Vznikly týmy pro distribuci ochranných prostředků, pro jejich nákupy, mediální a zdravotní skupiny a skupina, která řešila dopady vládních omezení. Přibyl také ekonomický poradní tým.

Jednání štábu se zúčastnili zástupci některých ministerstev, policistů, hasičů, zdravotníků, krajů, ale i zástupci opozice. "Bylo to poprvé, kdy v Ústředním krizovém štábu byli i nominanti opozice," připomněl Hamáček. Plénum štábu se scházelo jednou týdně, stálá pracovní skupina každý den. Štáb fungoval i po skončení stavu nouze 17. května, ale jen v omezeném režimu.

Štáb dával doporučení vládě, odpovídal také za centrální nákup ochranných pomůcek, jejichž nedostatkem Česko na počátku krize trpělo. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěny letecké dodávky z Číny. Letadla ochranné pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti na začátku května. Pomůcky, které nebyly přepraveny letadly, dovezou do ČR tři vlaky. První z nich by měl dorazit v neděli, nyní je podle ministra v Polsku.

Ministerstvo vnitra při centrálních nákupech podle Hamáčka koupilo 137 milionů roušek, 19 milionů respirátorů FFP2, 200.000 respirátorů FFP3, 60 milionů ochranných rukavic, dva miliony ochranných obleků a plášťů 550.000 ochranných štítů a 1,2 milionů testů a výtěrových sad. Za nákupy ministerstvo vynaložilo 4,6 miliardy korun.

Subjekty si nyní musí ochranné pomůcky zajišťovat samy. Stát nakoupí pouze pohotovostní zásoby, za jejich nákup má odpovídat Správa státních hmotných rezerv (SSHR). První dodávku pro správu zajistí ministerstvo vnitra, které vypsalo sedm rámcových dohod na dodání ochranných pomůcek za 1,4 miliardy korun. Správa také vypsala tři vlastní zakázky, jejichž hodnota by se mohla pohybovat kolem 160 milionů korun bez DPH.

Podle Hamáčka je Česko na druhou vlnu epidemie připraveno lépe, pokud jde o ochranné prostředky, je ale potřeba zmapovat domácí výrobní kapacity. Vláda byla během krize kritizována za to, že se při nákupech pomůcek neobrací na české výrobce.

Hamáček potvrdil apel na Vystrčila kvůli cestě na Tchaj-wan

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na schůzce ústavních činitelů apelovali na předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), aby se zdržel konání, které by ohrozilo dodávky ochranných pomůcek z Číny. Hamáček to dnes potvrdil novinářům. Vystrčil dříve uvedl, že cítil "zhmotnělou obavu" obou politiků o dodávky pomůcek. Předseda Senátu tento týden potvrdil, že pojede na Tchaj-wan, který Peking považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Čínská ambasáda proti tomu ostře protestovala.

"Ano, my jsme během toho jednání, v době té nejvyšší krize, kdy opravdu jsme nevěděli, co bude ten druhý den, upozorňovali, že by bylo dobré se vyvarovat jakéhokoli konání, které by mohlo zkomplikovat dodávky ochranných pomůcek," řekl dnes Hamáček na dotaz, zda s Babišem opravdu říkali Vystrčilovi, aby se nezmiňoval o cestě na Tchaj-wan nebo o Tchaj-wanu obecně. Ministr vnitra uvedl, že představitelé vlády chtěli mít možnost ochránit zejména pracovníky v první linii a žádali o to, aby se nestalo nic, co by mohlo situaci zkomplikovat.

Podle Hamáčka apel zazněl na uzavřeném jednání nejvyšších ústavních činitelů. Blíže se k věci vyjadřovat nechtěl. "Pokládám za nefér vynášet informace z uzavřeného jednání," řekl. Na schůzce se podle něj debatovalo o citlivých tématech týkajících se bezpečnosti České republiky.

Vystrčil tento týden řekl, že při březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů cítil "téměř zhmotnělou obavu" Babiše a Hamáčka, že Čína nedodá Česku ochranné pomůcky, "pokud, Vystrčile, nebudeš ticho". Rozhodnutí o cestě na Tchaj-wan zveřejnil v úterý, pojede tam na přelomu srpna a září se zástupci firem a výzkumných institucí.

Cestu na Tchaj-wan plánoval už Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera. Měla se uskutečnit v únoru, ale Kubera na konci ledna náhle zemřel na infarkt.