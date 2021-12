Ústecký kraj schválil schodkový rozpočet s největšími investicemi v historii

Ústí nad Labem - Zastupitelé Ústeckého kraje dnes schválili rozpočet na příští rok s investicemi za 2,1 miliardy korun, což je nejvíce v historii. Výdaje jsou ve výši téměř 25 miliardy korun, oproti příjmům jsou vyšší o 1,15 miliardy. Schodek pokryjí přebytky z předchozích let a úvěr. Po více než hodinové rozpravě hlasovalo pro rozpočet 49 zastupitelů, nikdo nebyl proti a čtyři se zdrželi. Výhrady měla opozice ke způsobu projednávání rozpočtu, nikoliv k jeho obsahu.

"Budeme čekat, co s rozpočtem udělá covid a případně rozhodnutí nové vlády, ale rozhodně se bude v kraji investovat nejvíc za existenci samosprávy," řekl ČTK po hlasování hejtman Jan Schiller (ANO). "Kromě formalit nebylo rozpočtu co vytknout, a i na to jsme zareagovali. Příští rozpočet budeme s opozicí a všemi dotčenými projednávat v předstihu," uvedl.

Opozice vytkla koalici (ANO, ODS, Spojenci pro kraj) to, že vyjádřit se k návrhu mohla až týden před schvalováním, což je podle ní pozdě na jeho úpravu a začlenění případných návrhů. Radní Jan Růžička (ODS), který rozpočet předkládal, uvedl, že nabízel e-mailem osobní setkání. "Rozpočet není úplně špatný z hlediska obsahu, nám vadila forma projednávání. To, že diskuze k němu mohla být až ve chvíli, kdy visel na úřední desce," řekl ČTK předseda zastupitelského klubu STAN Filip Ušák. Navrhl, aby se milion korun, který ušetří kraj tím, že bude o jednoho neuvolněného zastupitele méně, rozdělil na půl, přičemž jedna část by šla do rezervy a druhá na podporu úpravy Krušnohorské bílé stopy, což je trasa pro běžkaře. Radní uvedli, že další peníze na podporu úpravy stop najdou.

Pro rozpočet hlasovalo i opoziční hnutí SPD. "Oceňujeme určitou odvahu, s kterou jste k sestavování rozpočtu přistoupili. Podpoříme ho, je připraven dobře," uvedl Jaroslav Foldyna (SPD). Obdobně se vyjádřil za opoziční KSČM Jaroslav Komínek a Martin Klika z opozičního hnutí Lepší sever.

Největší investicí kraje budou stavební úpravy a dostavba areálu Gymnázia a Střední školy Dr. Šmejkala v Ústí nad Labem za 232 milionů korun. V plánu je budování cyklostezky u Ohře, kterou doposud stavěla města. Investice míří také do oprav silnic a mostů.

Uskutečnění projektů chce kraj financovat z přijatého úvěru, čerpat z něj hodlá přes 600 milionů korun. Pro Krajskou zdravotní, pod kterou patří sedm nemocnic na severu Čech, je v rozpočtu připraveno 400 milionů korun a 19 milionů korun je určeno na provoz protialkoholní záchytné stanice v Teplicích. Nejvíce peněz v historii je v rozpočtu vyčleněno na sport, a to především mládežnický, což pochválila opozice. Celkem je pro sport určeno 50 milionů korun, z deseti na 20 milionů korun stoupla dotace na obnovu památek.

Nový dotační program je určen na podporu menšin, naopak omezeny jsou individuální dotace ve fondu hejtmana, v němž v minulosti bývalo okolo 50 milionů korun. "Rozpočet jsme sestavovali opatrně s ohledem na současnou situaci, přesto máme díky výhodnému úvěru přijatému v zimě dostatek zdrojů na investice," uvedl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

V letošním roce kraj hospodaří se schodkem 769,79 milionu korun a výdaji 21,581 miliardy.