Ústecký kraj by se měl stát majitelem Lužické nemocnice

Rumburk (Děčínsko) - Novým majitelem Lužické nemocnice v Rumburku na Děčínsku by se měl stát Ústecký kraj. Vyhrál výběrové řízení, v němž za nemocnici, která zajišťuje lékařskou péči pro 55.000 obyvatel Šluknovského výběžku, nabídl 63 milionů korun. ČTK to dnes řekla insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová. Kraj je připraven nemocnici dál provozovat jako zdravotnické zařízení.

O úpadku Lužické nemocnice s poliklinikou rozhodl soud loni v srpnu. Městu, které za posledních 15 let do zařízení investovalo zhruba 200 milionů korun, se nepodařilo najít strategického partnera.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 20. dubna rozhodlo, že se kraj výběrového řízení zúčastní, a uložilo radě, aby předložila nabídku za 63 milionů korun, tedy částku, na kterou je nemocnice oceněna.

Podle správkyně budou následující kroky směřovat k dokončení prodeje. "Očekávám, že mi Ústecký kraj označí právní subjekt, který bude schopen ode mne nemocnici převzít," uvedla správkyně. Doplnila, že nabídek bylo více, jejich počet ani hodnoty zatím nemůže specifikovat.

Ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) se o úspěchu kraje v soutěži dozvěděl z médií, upozornil na to Děčínský deník. "Budeme tam nadále provozovat zdravotní činnost a doufáme, že se nám podaří výrazně zlepšit obyvatelům Šluknovského výběžku zdravotní péči," řekl dnes ČTK hejtman. Cílem kraje je také to, aby nemocnice začala do dvou let vydělávat.

Podle Jinochové má kraj 40 dní na to, aby podepsal kupní smlouvy a doplatil zbytek ceny. Zatím zaplatil kauci, která činila 3,5 milionu korun. Poté by měla nemocnice přejít pod příspěvkovou organizaci Rumburk, středisko Krajské majetkové. Společnost Krajská zdravotní nemocnici nepřevezme, protože podle svého nedávného yjádření nechce provozovat zařízení, které by nehospodařilo v kladných číslech. "Předpokládáme, že minimálně dva až tři roky bude provoz ztrátový," řekl na konci dubna novinářům Bubeníček.

Společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., jejímž jediným akcionářem je město Rumburk, vykázala za rok 2018 ztrátu zhruba 52 milionů korun a se ztrátou hospodařila i loni. Vedení města už dříve oznámilo, že nemá peníze na její zaplacení, protože by to omezilo chod města.