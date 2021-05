Ústavní soud vyhlásí dva nálezy s daňovou tematikou

Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí dva nálezy s daňovou tematikou. Dopoledne oznámí, jak rozhodl o daňovém osvobození nemovitostí ve vlastnictví státu. Odpoledne se vyjádří k novele daňových zákonů, jež zavedla například zdanění části technických rezerv pojišťoven a výher z loterií.

Návrh na zrušení části zákona o dani z nemovitých věcí podala loni skupina 24 senátorů, za které jednal tehdejší člen horní komory Ivo Valenta (za Soukromníky). Podle senátorů je osvobození státních nemovitostí od daně protiústavní a poškozuje obce, pro které jsou daně z pozemků či staveb důležitým rozpočtovým příjmem.

Daňový balíček napadlo 41 poslanců v čele s Markem Bendou (ODS). V prvé řadě kritizují proceduru přijetí novely. Rozprava ve třetím čtení byla předčasně ukončena, opoziční poslanci tak prý neměli dostatečný prostor pro diskusi. Pro schválení balíčku pak hlasovalo 96 poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Pokud by ÚS nezrušil celý zákon kvůli nedostatkům v proceduře, navrhují opoziční poslanci zrušení jeho jednotlivých částí, případně proškrtání novelizovaných daňových norem. Největší pozornost návrh věnuje zdanění technických rezerv pojišťoven, jde prý o zásah do práva na ochranu vlastnictví. V některých případech bude mít skokové zdanění rdousící efekt a způsobí diskriminaci, a to jak oproti jiným odvětvím, tak mezi jednotlivými pojišťovnami, uváděli poslanci.

V návrhu konkrétně uvádí, že téměř u poloviny pojišťoven na českém trhu bude dodatečné daňové zatížení představovat vyšší částku než jejich celkový roční zisk.

Novela podle opozičních poslanců vytvořila také nerovnost ve zdanění výher z hazardních her, a to v neprospěch loterií a tombol. Zdaňuje se v nich jednorázově celý příjem z každé výhry nad milion korun, zatímco v případě ostatních her lze od daňového základu odečíst vklady.

Vládní návrh dále zvýšil spotřební daně z lihu a tabákových výrobků i poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Dílčí změny dopadly také na daň z nemovitých věcí.