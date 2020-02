Ústavní činitelé se sejdou 11. března, projednají i čínský dopis

Praha - Stanovisko k dopisu čínského velvyslanectví, ve kterém varovalo před misí předsedy Senátu na Tchaj-wan, přijmou ústavní činitelé 11. března. Po dnešním setkání s prezidentem Milošem Zemanem to novinářům řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Očekává debatu, ale také to, že se na tradičním závěrečném komuniké shodnou všichni zúčastnění. Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) by podle něj měl zvážit, zda cesta na Tchaj-wan je nejlepším způsobem, jak zlepšit ekonomickou spolupráci a není možné využít jiné mechanismy.

Vystrčil v úterý řekl, že by měl Zeman vysvětlit, jak na lednový dopis reagoval. Ambasáda v dopisu varovala Senát i české podnikatele před důsledky cesty na Tchaj-wan, který Čína pokládá za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Vystrčil označil dopis za výhrůžný až vyděračský. Hrad odmítl jeho výzvu komentovat přes média s tím, že prostor záležitost probrat bude na schůzce ústavních činitelů.

Hamáček řekl, že jednání se uskuteční 11. března. "V rámci přípravy na jednání ministerstvo zahraničních věcí připraví podklady, očekávám, že pan předseda Senátu věc otevře," uvedl dnes Hamáček. Předpokládá debatu, společné komuniké ústavních činitelů by mělo pak jako obvykle být shodou všech, dodal. Také podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by se na stanovisku měli shodnout všichni ústavní činitelé. Vystrčil požaduje, aby bylo dostatečně razantní, v opačném případě doporučí Senátu přijmout kritičtější postoj.

Cestu na Tchaj-wan, kterou začal plánovat Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), je podle Hamáčka třeba brát v kontextu. "Pokud předseda Senátu říká, že cílem je zlepšit ekonomickou spolupráci, kladu si otázku, zda toto je nejlepší cesta, zda není možné využít současných mechanismů, které fungují velmi dobře," uvedl. Cesta totiž podle něj "nějaké náklady" pro vztahy ČR a Číny mít může.

S prezidentem probíral Hamáček i situaci kolem šíření nového typu koronaviru. Hamáček informoval Zemana o úterním jednání Bezpečnostní rady státu, odpovídal i na jeho dotazy ohledně připravenosti integrovaného záchranného systému. "Ujistil jsem prezidenta, že jsme několikrát prodiskutovali všechny plány, ČR je připravena případnou nákazu zvládnout," řekl.

Hovořili spolu i o tématech z oblasti zahraniční politiky, chystaných změnách volebního zákona či pondělním zásahu policie na ministerstvu práce a sociálních věcí. Policie obvinila dva manažery resortu z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky. "Shodli jsme se, že je třeba vyčkat na závěr vyšetřování, až bude jasné, co se stalo a co je těm dvěma dáváno za vinu. Do té doby není možné tu věc dál komentovat, a tak jsem rozuměl i postoji pana prezidenta," řekl.

Zeman podle Hamáčka ve středu s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) vedle policejního zásahu probíral i její návrh na revizi sociálních dávek. "V tomto má paní ministryně jeho plnou podporu," uvedl Hamáček.