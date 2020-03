Ústavní činitelé se dohodli na omezení cest do ciziny

Praha - Ústavní činitelé se dnes dohodli, že kvůli šíření nového typu koronaviru omezí své zahraniční cesty. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po schůzce na Pražském hradě řekl, že z dohodnutého rušení zahraničních cest mohou existovat výjimky a je například na prezidentovi Miloši Zemanovi, zda pojede na plánovanou cestu do Číny. Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka nejde o zrušení zahraničních cest, ale o jejich omezení. Cesty týkající se například koordinace boje s koronavirem jsou podle něj nutné, řekl ČTK.

Téma koordinace zahraničních cest bývá pravidelným bodem jednání ústavních činitelů. Vystrčil řekl, že o nich mluvili i dnes, řekli si ale, že je zruší. "Protože říkáme lidem, že by měli zůstat doma a pokud možno nechodili nikam do společnosti, a tím nezvyšovali riziko nákazy, takže by se politici měli chovat podobně," řekl Vystrčil.

Dodal, že mohou existovat výjimky. Poznamenal, že je na Zemanovi, jak se případně například ohledně cesty do Číny rozhodne. "To je jeho věc, samozřejmě má to své atributy, o kterých předpokládám, že bude mluvit on a je na něm, jak se rozhodne," dodal.

Zeman se chce zúčastnit dubnového summitu zemí střední a východní Evropy s Čínou. Bude se konat v polovině dubna v Pekingu. Zeman v úterý televizi řekl, že v Pekingu je situace v souvislosti s koronavirem klidná. Je přípraven následně zůstat v Lánech v karanténě.

Jindrák ČTK řekl, že je na každém z politiků, aby svou cestu do zahraničí zvážil. Nejde podle něj o zákaz cest, ale jejich omezení. "Jsou i cesty, které jsou nutné ke koordinaci v souvislosti s aktuální situací," řekl.

Podobně se vyjádřil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Nejedná se o plošné rušení, ale samozřejmě plán cest vychází z vývoje situace. Osobně odkládám všechny cesty, které nejsou nezbytně nutné," sdělil ČTK.