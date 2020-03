Ústavní činitelé proberou vztahy s Čínou, koronavirus či migraci

Praha - Ústavní činitelé ve středu proberou otázku česko-čínských vztahů, situaci způsobenou novým typem koronaviru a aktuální problémy s migrací. ČTK to řekl ředitel zahraničního oboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Politici se k pravidelné schůzce o zahraniční politice sejdou ve středu odpoledne na Pražském hradě. Nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) již dříve avizoval, že také otevře otázku senátní cesty na Tchaj-wan.

Přední ústavní představitelé Česka na Hradě ladí své postoje k zahraničním tématům na pravidelných asi čtvrtletních schůzkách. Kromě prezidenta Miloše Zemana se jich účastní premiér a předsedové Senátu a Sněmovny. Po zhruba půlhodině se k nim připojí ministři vnitra, zahraničí a obrany. Tento formát by měl být zachován podle Jindráka i tentokrát.

Jindrák ČTK řekl, že by politici měli probrat několik aktuálních témat. Bude mezi nimi řešení epidemie koronaviru, který se rozšířil z Číny i do Evropy včetně České republiky. Dalším tématem by se měla stát migrace. V posledních dnech se vyostřila situace na řecko-turecké hranici poté, co Turecko přestalo dodržovat dohodu s Evropskou unií o zadržování uprchlíků na svém území. Řecko obviňuje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že snahu migrantů dostat se do Evropy záměrně podněcuje. Česká republika již oznámila, že Řecku nabídne materiální i finanční pomoc, připravena je poslat na řecko-tureckou hranici i policisty.

Značně sledovaným tématem budou česko-čínské vztahy. Vystrčil bude chtít probrat případnou cestu na Tchaj-wan. Na ostrovní stát, který Čína považuje za své území, se chystal Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaromír Kubera (ODS). Čína to ostře kritizovala. Pražský hrad Kuberovi předal dopis čínského velvyslanectví, které před cestou varovalo. Řada politiků formulace z dopisu kritizovala, označili je za vyhrožování. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden novinářům řekl, že ústavní činitelé na nadcházející schůzce přijmou k dopisu stanovisko.

V souvislosti s Čínou politici proberou i cestu Zemana na summit Číny se středo- a východoevropskými zeměmi. Prezident původně řekl, že do Pekingu nepoletí, protože Čína nesplnila své sliby o investicích. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ale tento týden potvrdil, že Zeman nakonec do země pojede. Pražský hrad to zatím nekomentoval.

Ústavní činitelé by měli na schůzce probrat i otázku brexitu nebo situaci na Blízkém východě. Mluvit chtějí podle Jindráka i o západním Balkánu a euroatlantických vztazích. Tématem bude i otázka zahraničních vojenských operací, které by měla v příštích týdnech projednávat vláda a následně schvalovat Parlament.