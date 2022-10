Úspěšný autor Evžen Boček se cítí být více kastelánem než spisovatelem

Praha - Šestý díl humorných knih Evžena Bočka, který má název Aristokratka pod palbou lásky, bude poslední ze série příběhů rázovitých postav na hradě Kostka. Autor to naznačuje na konci závěrečné kapitoly, kde na rozdíl od předchozích dílů neprozrazuje název příští knihy, ve které se aristokratka Marie Kostková z Kostky vrátí. Její příběhy končí 5. prosince 1997 a šest knih zachycuje události jednoho roku. Spisovatel Boček to řekl v rozhovoru s ČTK.

Aristokratku pod palbou lásky dnes začali prodávat na Velkém knižním čtvrtku. Přestože se Bočkových knih prodalo celkem přibližně půl milionu výtisků, autor pracující jako kastelán na zámku Milotice se nepovažuje za spisovatele. "Určitě se cítím být víc kastelánem, vlastně jenom kastelánem, který jako relax píše knížky. Dělám kastelána třicet let a neumím si představit, že bych dělal něco jiného," uvedl.

Aristokratka pod palbou lásky je posledním dílem série, Marie Kostková z Kostky se však přesto ještě jako literární postava objeví. Boček chystá prequel (umělecké dílo, jehož děj předchází v dějové chronologii příběhu dříve uveřejněného díla), který zastihne aristokratku v roce 1983. Děj prvního dílu Poslední aristokratka začal 5. prosince 1996.

V roce 2019 mělo premiéru filmové zpracování příběhů rodiny Kostkových v režii Jiřího Vejdělka s Tatianou Vilhelmovou a Hynkem Čermákem v hlavních rolích. Nyní se bude natáčet druhý díl příběhů rodu Kostků. "Minulý týden byl na zámku Milotice režisér Jiří Vejdělek a plánuje u nás minimálně osmnáct natáčecích dní. Scénář jsem ještě nečetl ale mělo by to být podle knihy Aristokratka ve varu," sdělil Boček. "Filmování nenávidím, ale za těch třicet let, co jsem na zámku, se průměrně každý rok něco natáčelo. Všichni filmaři byli velmi milí až submisivní," dodal.

Boček se ve filmu objevil v jedné z epizodních rolí. "O tom, že si v jedničce zahraju, mi řekli až pár dnů před natáčení. A já mám tak měkké srdce, že jsem souhlasil. A hercům nezávidím, tu krátkou scénu jsme natáčeli snad pětkrát. Jestli bych měl hrát i ve dvojce, tak neodmítnu, ale oni mi to řeknou pár dní před natáčením," řekl.

Zatímco mnozí jiní spisovatelé vydávání svých děl dotují z vlastních peněz a mají jiná zaměstnání, Boček by se psaním uživil. "Peníze by mi bohatě stačily, i když je potřeba brát v úvahu daně a manželku... Ale mě baví psát tak tři hodiny denně a nevím, co bych pak dělal po zbytek dne," řekl.

Evžen Boček se narodil v roce 1966. Vystudoval gymnázium v Kyjově a Masarykovu univerzitu v Brně. Jeden rok učil na základní škole Červené domky v Hodoníně. Od roku 1992 pracuje jako kastelán milotického zámku spravovaného Národním památkovým ústavem. Svůj první román Deník kastelána vydal pod pseudonymem Jan Bittner. V roce 2012 obdržel za román Poslední aristokratka Cenu Miloslava Švandrlíka. V roce 2015 měla premiéru divadelní adaptace Poslední aristokratky v úpravě a režii Arnošta Goldflama v Divadle Na Jezerce.