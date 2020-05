Úspěšná Rakušanka Veithová ve 30 letech skončila s lyžováním

Rohrmoos (Rakousko) - Necelý rok po Marcelu Hirscherovi přišlo rakouské lyžování o další hvězdu Annu Veithovou. Olympijská vítězka ze Soči v superobřím slalomu, kterou předloni v Pchjongčchangu připravila o úspěšnou obhajobu zlata senzačně Ester Ledecká, oznámila konec kariéry měsíc před 31. narozeninami.

"Je to mix spousty menších důvodů. Nedá se říct, co bylo tím hlavním," oznámila dnes Veithová ve vysílání stanice ORF. Sjezdařka závodící do roku 2016 pod rodným jménem Fenningerová získala také tři tituly mistryně světa a dvakrát vyhrála celkové hodnocení Světového poháru. Všechny tituly a glóby posbírala během pěti sezon od roku 2011.

Rozhodnutí definitivně odložit sjezdové lyže do kouta nebylo podle ní tak těžké. "Jsem na sto procent přesvědčená o tom, že je to správné," ujistila. V posledních letech kariéry musela totiž hlavně překonávat zdravotní problémy.

Na MS ovládla v roce 2011 v Garmisch-Partenkirchenu superkombinaci a o čtyři roky později v Beaver Creeku super-G a obří slalom, navíc tam byla druhá ve sjezdu. Velký křišťálový glóbus vybojovala v letech 2014 a 2015, kdy v obou případech také zvítězila v hodnocení obřího slalomu.

Od té doby ji ale opakovaně srážela zranění kolen a v SP zaznamenala už jen tři medailová umístění včetně triumfu v super-G ve Val d'Isere při jednom z comebacků. Naposledy byla na stupních vítězů krátce po stříbru na ZOH v Pchjongčchangu, kdy skončila rovněž druhá v Crans Montaně. Trojnásobná rakouská Sportovkyně roku v SP celkem vyhrála 15 závodů, z toho jedenáct v obřím slalomu, a vybojovala 45 pódiových umístění.

Nyní se s manželem a bývalým snowboardistou Manuelem Veithem těší na rodinu. Společně provozují hotel v Rohrmoosu.