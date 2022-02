Úsek koridoru Nemanice - Ševětín za 20 miliard Kč by se mohl stavět v režimu PPP

Heřmaničky (Benešovsko ) - Úsek IV. železničního koridoru Nemanice - Ševětín bude stát podle odhadů 20 miliard Kč. Stát by ho chtěl stavět jako stavbu ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership), jako jeden z prvních železniční projektů tohoto typu v ČR. Přípravná fáze by měla skončit v roce 2023, řekl dnes novinářům generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Fotogalerie

"Tím, jak se zpřesňuje, co všechno to bude obnášet, tak stavba se prodražuje, byť ještě nezačala. Už jsme prolomili hranici dvaceti miliard (korun). Jednali jsme s panem ministrem (dopravy), že by to mohl být jeden z prvních projektů na železničních koridorech financovaný cizím kapitálem, mám na mysli projekt PPP. Roste zájem ze strany rakouských železnic o směr sever jih přes Českou republiku, přepracovávají projekt, že by také částečně od Lince zdvoukolejnili. Může to velmi odlehčit i dalším tratím, mám tím na mysli třeba Česká Třebová - Brno," řekl Svoboda. Formou PPP se staví nový úsek dálnice D4.

Úsek od Ševětína k Nemanicím je dlouhý asi 17 kilometrů. Jeho součástí budou i dva tunely: Chotýčanský dlouhý 4810 metrů a Hosínský s délkou 3120 metrů.

Na koridoru letos zprovozní SŽ dva úseky. Na přelomu června a července začnou jezdit vlaky po přestavěné trati mezi Voticemi a Sudoměřicemi, od září v části Soběslav - Doubí. Zkrátí se tak doba jízdy. Na trati bude možná rychlost až 200 kilometrů v hodině, nejdřív ale musí stát nakoupit nové vlaky, které to zvládnou.

"Už letos v září by měly vlaky projíždět po obou kolejích na novém úseku. Bude to významný příspěvek k tomu aby se zlepšilo spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi po železnici. Znamená to také výrazné zrychlení souprav, tady bude možné se dostat až na 200 kilometrů v hodině. Je to první úsek v České republice, který bude nachystaný pro vyšší rychlosti," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Až bude celý koridor hotový, jízda z Prahy na jih potrvá hodinu a půl.

Rychlost vlaků se bude postupně zvyšovat až na 160 kilometrů v hodině. Až stát zavede evropský vlakový zabezpečovací systém European Train Control System (ETCS), budou tam moci jezdit vlaky s naklápěcí skříní jezdit až 200 kilometrů v hodině, běžné soupravy pak maximálně 170 kilometrů za hodinu.

Na úseku ze Sudoměřic do Votic, dlouhém 19 kilometrů, začaly práce v květnu 2018, skončí v roce 2023. "Už letos ale vlaky začnou využívat asi 19 kilometrů prakticky trati. Jejími dominantami jsou tři viadukty v okolí Heřmaniček, dva tunely Deboreč a Mezno, jedna nová stanice a pět nových zastávek," řekla ČTK mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. První osobní vlak projede po nové trati prvního července. Cestující čeká kvůli stavbě od 2. dubna do 30. června nepřetržitá výluka. Náklady jsou 6,7 miliardy korun.

Od září se začne jezdit částí koridoru Soběslav - Doubí. SŽ na ní pracuje od srpna 2019. Nová dvoukolejná trať povede částečně podél dálnice D3. Bude dlouhá 8,8 kilometru, nahradí současnou zastaralou jednokolejnou trať. Práce za 4,8 miliardy skončí v listopadu. Součástí stavby budou 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel i 832 metrů dlouhá estakáda přes údolí Černovického potoka.

SŽ bude letos hospodařit s rozpočtem 53 miliard korun. Kvůli úsporám musí odložit začátek některých staveb, šetřit bude i na údržbě. Loni zmodernizovala 97 kilometrů tratí a opravila 73 nádražních budov.