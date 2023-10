USA zastaví dodávky dalších pokročilých čipů užívaných v AI do Číny nebo Ruska

Washington - Spojené státy plánují zastavit dodávky dalších pokročilých čipů užívaných v oblasti AI do Číny a jiných zemí. Chystaná opatření se týkají společnosti Nvidia a dalších firem. S odvoláním na americkou vládu o tom dnes informovala agentura Reuters. Pravidla zapovídají vývoz širokého okruhu vyspělých čipů a strojů pro jejich výrobu do většího počtu zemí včetně Íránu a Ruska. Na černou listinu zařazují čínské návrháře čipů Moore Thread a Biren.

Nová opatření mají zbrzdit čínský vojenský vývoj tím, že odstraní mezery v předpisech vydaných loni v říjnu. Počítá se s tím, že se tato opatření budou aktualizovat každý rok, uvedla americká ministryně obchodu Gina Raimondová.

Cílem je omezit přístup Číny k "vyspělým polovodičům, které by mohly podpořit průlom v oblasti umělé inteligence a sofistikovaných počítačů, jež jsou pro (čínské) vojenské využití klíčové", řekla Raimondová. Washington a Peking v oblasti technologií ostře soupeří už několik let, ale rozsáhlá opatření z loňského roku napětí mezi oběma velmocemi vygradovala.

Společnost Nvidia na předchozí opatření reagovala čipy jako A800 a H800, které se pohybují na hranici loňských pravidel. Firma AMD uvedla, že plánuje podobnou strategii, aby mohla dále prodávat čipy do Číny.

Čipy, které do Číny dodává Nvidia jsou stále lepší než konkurence, a tak se společnosti daří. Celosvětová poptávka navíc převyšuje nabídku. Z dlouhodobého hlediska by ale Nvidia mohla podle Reuters tratit, protože čínští výrobci čipů se snaží zaplnit prázdná místa po amerických firmách.

Nová opatření ovšem kvůli změně parametrů dopadnou i na zmíněné čipy firmy A800 a H800. Předchozí pravidla se zaměřovala jak na výpočetní výkon čipu, tak na jeho schopnost komunikovat s ostatními čipy, což je důležité měřítko v superpočítačích s umělou inteligencí, kde jsou propojeny tisíce čipů, které zpracovávají obrovské množství dat.

Společnosti Nvidia a Intel vytvořily pro čínský trh speciální čipy, které si zachovaly vysoký výpočetní výkon, ale omezily rychlost komunikace, aby se nepřekročila předchozí pravidla.

Dnes zveřejněná omezení odstraňují omezení rychlosti komunikace a zaměřují se na výpočetní výkon, což bude mít podle vysoce postaveného úředníka americké státní správy za následek zastavení dodávek čipů A800 a H800 společnosti Nvidia na čínský trh.

Další nové omezení se zaměřuje na hustotu výkonu. To má zabránit společnostem ve spojování čipletů do čipu, který by porušoval pravidla. Agentura Reuters v červenci napsala, že čínské technologické odvětví se v rozvoji odvětví čipů zaměřuje právě na čiplety. Někteří analytici uvedli, že Peking by mohl tuto technologii používat pro obcházení amerických pravidel.

Americký index Philadelphia Semiconductor, který mapuje tři desítky nejvýznamnějších producentů čipů, po zveřejnění zprávy oslabil až o 2,2 procenta. Kolem 15:45 SELČ odepisoval 1,2 procenta.