USA: Vstupenkou jsou výhradně inovace a vyšší přidaná hodnota

Američané dělají neradi byznys s neamerickými společnostmi. Proto je jednou z cest, jak se prosadit na tamním trhu, založit v USA firmu nebo pobočku a obchodovat přes ni, doporučuje ředitel regionálního centra CzechTrade USA Luboš Matějka.

Vaše kancelář sídlí v Chicagu, proč právě tam?

Česká republika je průmyslová země a toto město, stejně jako celý Mid-West, je průmyslová oblast. Základem pro rozhodování, kde naši kancelář zřídit, byl tudíž předpoklad, aby se jednalo o zajímavou oblast pro české průmyslové společnosti, ve které mohou najít vhodné partnery.

Osmého listopadu, tedy přesně před týdnem, se USA opětovně otevřely světu. O jak významný počin jde?

Je to v každém případě důležité datum. Zastavení cest z Evropy, a nejen z ní, nastalo už loni v březnu za prezidenta Donalda Trumpa. To mělo negativní dopad na možnosti exportovat do Ameriky. Zvláště pro ty společnosti, které na zdejším trhu začínaly nebo začít chtěly. V USA se bez přímého obchodního jednání a přímých obchodních vazeb byznys dělá velmi šatně, tím spíše na dálku. Zvláště pro “nové” společnosti to byla velká bariéra, kterou musely složitě řešit. Ať už výjimkami, které nebylo snadné získat, nebo tak, že lidé pobývali 14 dní mimo evropský schengenský prostor. Evropské firmy to řešily tím, že jejich pracovníci cestovali přes Turecko, Chorvatsko nebo Mexiko, což zvyšovalo náklady. Toto nyní naštěstí skončilo. Od 8. listopadu je možné cestovat přímo, pokud mají dotyční očkování a současně negativní test starý nejvíce tři dny před odletem. Povinná omezení po příletu, při splnění těchto podmínek nejsou.

Nakolik tyto restrikce postihly právě české firmy?

Dotkly se hlavně těch začínajících. Celková exportní data ale naštěstí výrazněji neovlivnily. Covid se projevil poklesem mezi lety 2019 a 2020. V roce 2019 činil český vývoz do USA přibližně 85 miliard korun, o rok později 80 miliard. Nejednalo se tak o vyloženě výrazný pokles, navíc letos se pravděpodobně opět dostaneme na úroveň roku 2019, možná ji i překonáme. Je samozřejmě otázka, co by se dělo, kdyby nebyla potřeba protipandemická omezení, která některé nadějné firmy z Česka mohla v exportních snaženích zabrzdit. V každém případě to byla komplikace.

Zaznamenal jste za poslední dobu nějaké nové trendy, signály, pokud jde o americký trh a jeho poptávku?

S nástupem prezidenta Joe Bidena deklarovala administrativa návrat k Pařížské deklaraci. Čili aby Amerika “zezelenala” a snažila se být uhlíkově neutrální. Dá se proto předpokládat, že USA budou poptávat nové technologie v Evropě, která je v tomto směru výrazně napřed.

Co tyto změny a novinky znamenají pro vaši práci?

Amerika je obrovský trh. Nedá se jako některé menší země řídit centrálně. Žije zde 330 milionů spotřebitelů a poptávka je komplexní. Nemůžeme konkurovat levnějšímu zboží, musíme nabízet produkty a služby inovativní, s vyšší přidanou hodnotou. Vstup na trh s levnějším zbožím určeným pro masovou spotřebu je velmi složitý a budování vlastní značky velmi nákladné.

Zajímavostí je způsob, jak na americký trh vstupovat. Američané dělají neradi byznys s neamerickými společnostmi, proto je jednou z cest založit v USA firmu. A dělat byznys přes ni. To je i cesta, jak překonat některá regulativní omezení. Třeba u potravin musíte mít amerického partnera, který s vámi projde procesem kontroly. Bez něj není možné potraviny do USA exportovat. Američané také neradi řeší celní záležitosti. Lokálně založená společnost může v podobných případech potřebné náležitosti vyřídit.

Může se založením lokální pobočky pomoci i CzechTrade?

Ano, právě s ohledem na to, že tento způsob vstupu na místní trh má výrazný potenciál na úspěch bude USA po Indii druhou zemí, ve které CzechTrade založí Exportní inkubátor. Ten začne fungovat od února 2022 u nás v Chicagu a klientům nabídne na straně jedné služby agentury a zároveň i zázemí kanceláře a místní adresu.