USA prý zvažují zákaz vstupu pro komunisty z Číny

Washington - Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje uvalit zákaz vstupu do země pro všechny členy čínské komunistické strany a jejich rodinné příslušníky. S odvoláním na osobu obeznámenou s tímto plánem o tom informovala agentura Reuters. Krok by mohl dále zhoršit již tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Pekingem.

Přední činitelé americké vlády připravili návrh možného prezidentského výnosu, který by zakázal vstup do USA potenciálně až desítkám milionů čínských občanů a jejich rodin. Úvahy jsou nicméně stále v rané fázi a Trumpovi návrh dosud předložen nebyl, uvedl zdroj pod podmínkou zachování anonymity.

Podle deníku The New York Times, který o diskusích ve čtvrtek informoval jako první, by šlo o jeden z dosud nejtvrdších kroků Washingtonu v prohlubujícím se sporu s Pekingem, který mnozí již nyní připodobňují k studené válce.

Pokud bude zákaz uplatněn, téměř určitě by měl za následek odvetu ze strany Pekingu. Ta by dopadla kromě diplomatů i na americké podnikatele, což by mohlo poškodit americké zájmy v Číně, upozorňuje Reuters.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing uvedla, že pokud by se plán skutečně realizoval, šlo by o "ubohost".

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo úvahy přímo nepotvrdil, řekl nicméně: "Pod prezidentovým vedením přemýšlíme o tom, jak zatlačit zpět čínskou komunistickou stranu." Tisková mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová novinářům sdělila, že ohledně Číny jsou "všechny možnosti na stole".

Vztahy mezi dvěma největšími ekonomikami světa se ocitly na nejnižším bodě za poslední desetiletí kvůli rozepřím vyplývajícím z prvotní reakce Číny na pandemii nemoci covid-19, čínského omezování svobod Hongkongu, územních nároků Pekingu v Jihočínském moři, obchodních sporů či porušování lidských práv menšinových Ujgurům v západočínské provincii Sin-ťiang.