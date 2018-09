Washington - Nový letecký zákon ve Spojených státech vydláždí cestu k návratu komerčních letů nadzvukových letadel. Návrh zákona byl zveřejněn v sobotu a má podporu obou stran v parlamentu. Hlasování, které ho potvrdí, se má uskutečnit tento týden, napsal server CNBC. Poslední komerční let nadzvukového letadla se uskutečnil v roce 2003.

Nadzvukový let je takový, kdy letadlo letí rychleji, než je rychlost zvuku. Ta je označována jako Mach jedna.

British Airways ukončily komerční lety svým letadlem Concorde, jediným nadzvukovým letadlem pro přepravu cestujících, který byl v provozu, a to 24. října 2003. British Airways provozovaly letoun spolu s Air France, která pravidelné lety ukončila v červnu 2003. Posledním komerčním letem byl let z newyorského letiště Johna F. Kennedyho. Concorde měl v době, kdy ukončil provoz, rychlost 1350 mil za hodinu (mph, 2173 kilometrů za hodinu), tedy Mach dvě. Letoun byl vyřazen, protože nebyl ziskový a také kvůli omezení sonických třesků nad pevninou.

Sonický třesk je zvukový efekt způsobený rázovou vlnou z letadla, které se dostane na rychlost vyšší než rychlost zvuku. Není slyšet na palubě letadla, ale slyší ho lidé venku jako silnou ránu podobající se výstřelu.

Nad pevninou USA je v současnosti zakázané překonávat zvukovou bariéru. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) však upozornil, že v rámci nového zákona chce zvrátit nařízení z roku 1973, které zakazuje civilní lety nadzvukovými letadly. Na návrhu zákona se již shodli republikáni i demokraté. FAA nyní sesbírá aktuální údaje o nadzvukovém cestování a stanoví nová pravidla standardů hluku.

Do konce roku 2019 by měla být vytvořena nová pravidla pro firmy, které budou chtít vyvíjet nadzvuková letadla. Předpisy upravující lety nadzvukovými letadly by měly být v platnosti do konce roku 2020.

Různé firmy již sázejí na návrat komerčních nadzvukových letadel. Denverská firma Boom Supersonic vyvíjí letadlo o rychlosti 1451 mph (2335 km/h) s 55 sedadly, které by mohlo letět trasu z Washingtonu do Londýna tři a půl hodiny. Menší testovací letadlo XB-1 nedávno dokončilo testy ve větrném tunelu a vzlétnout by mělo v příštím roce. Firma uvádí, že plánuje mít připravené nové letadlo pro komerční služby do roku 2023.

Společnost Lockheed Martin pracuje s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) na vývoji předváděcího letounu s nízkým třeskem, které by vydávalo slabší hluk při sonickém třesku než Concorde. Letoun, který má mít rychlost 1081 mph (1745 km/h), tedy Mach 1,4, je ve vývoji od roku 2016 a má být dodán NASA koncem roku 2021. Poté chce NASA uskutečnit lety s tímto letadlem přes města v USA a otestovat hluk.

Také výzkumníci v Japonsku či Rusku oznámili, že pracují na testovacím stroji s nízkým třeskem.