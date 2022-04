USA podle médií chystají další rozsáhlou vojenskou pomoc Ukrajině

Washington/Kyjev - Americký prezident Joe Biden v příštích dnech pravděpodobně oznámí další vojenskou pomoc Ukrajině v hodnotě asi 800 milionů dolarů (18 miliard korun). Podle agentury Reuters to uvedlo několik zdrojů obeznámených se situací. Předchozí balík pomoci ve stejné výši přislíbily USA Ukrajině minulý týden.

Hodnota nové pomoci by měla být přibližně stejně vysoká jako té předchozí, ale na podrobnostech se stále pracuje, řekl Reuters nejmenovaný americký činitel. Pokud výše balíku splní očekávání, přesáhne celková hodnota americké vojenské pomoci Ukrajině od doby, kdy ji Rusko v únoru napadlo, tři miliardy dolarů (68 miliard korun).

Biden kromě toho přislíbil v rozhovoru s novináři v New Hampshiru Ukrajně další dodávky dělostřeleckých systémů. Vyslání těchto zbraní oznámili také britský premiér Boris Johnson a kanadský předseda vlády Justin Trudeau. O pomoci Ukrajině jednali jmenovaní lídři společně s dalšími západními spojenci Kyjeva v úterý prostřednictvím konferenčního hovoru. Johnson v parlamentu po jednání řekl, že právě dělostřelectvo bude nadále hrát v konfliktu klíčovou roli.

Mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby kromě toho v úterý sdělil, že spojenci dodali Ukrajině další vojenské letouny a letecké součástky. Kirby upřesnil, že tyto dodávky nebyly z USA.

Biden při setkání s novináři v New Hampshiru řekl, že neví, zda navštíví Kyjev. Bidena na Ukrajinu osobně pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zpravodajský server Politico dříve informoval, že Spojené státy zvažují, že vyšlou vysoce postaveného činitele do Kyjeva jako symbolický projev podpory Ukrajiny. List The New York Times (NYT) ale napsal, že návštěva přímo prezidenta či viceprezidentky je podle jeho zdrojů vysoce nepravděpodobná.